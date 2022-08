MERENSCHWAND Die Wettkampf-Jury verblüfft: Weil die Arbeit dieses jungen Bodenlegers «zu exakt» war, wurde er beinahe ausgeschlossen In seiner ehemaligen Heimat Afghanistan war er Teppichleger. Nun hat Hakim Abdul Kakar bei der Parkett Käppeli GmbH seine Lehre als Bodenleger abgeschlossen und den Branchenwettbewerb für Lernende gewonnen.

Mit diesem Werkstück hat Hakim Abdul Kakar den Modellwettbewerb gewonnen. Er arbeitete insgesamt zwei Wochen daran. Laura Koller

Um ein Haar wäre Hakim Abdul Kakar disqualifiziert und sein Modell am Parkett-Modellwettbewerb Ende Juni abgelehnt worden. Nur dank seiner Dokumentationsmappe konnte er beweisen, dass er selbst die kleinen Sterne und die dünnen Holzleisten wie gefordert ohne computergesteuerte Sägen angefertigt hat.

Die Jury meinte erst, so genau könne man gar nicht arbeiten, erzählt Alois Odermatt. Er ist Geschäftsführer der Käppeli Parkett GmbH, wo Hakim Abdul Kakar diesen Sommer seine Lehre als Bodenleger in der Fachrichtung Parkett abgeschlossen hat. Nebst den Arbeiten für seine Abschlussprüfung wollte der 26-Jährige seine Fähigkeiten auch am Branchenwettbewerb für Lernende im dritten Jahr unter Beweis stellen.

Zwei Wochen lang arbeitete er an seinem Parkett-Modell

Dieser wird jeweils von der Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt veranstaltet. Die Werke der Auszubildenden wurden an der Messe «Suisse Floor» in Luzern ausgestellt und von Experten bewertet. Diese schauen sich aber nur das anonymisierte Werkstück an und wissen nicht, von welchen Lernenden es geschaffen wurde. Deshalb gab sich Kakar besonders Mühe, um ein technisch anspruchsvolles Parkett herzustellen. Der Beriker erklärt:

«Ich habe mir mit meinem Modell eine Herausforderung gestellt und wollte damit einen guten Eindruck hinterlassen.»

Nach der Anmeldung im Oktober 2021 machte Kakar sich an die Arbeit, Ende Mai war der Abgabetermin. Seine Inspiration holte er sich aus den Musterbüchern, fürs Zeichnen und die Planung stellte die Berufsschule einige Lektionen zur Verfügung.

An seinen freien Wochenenden arbeitete der Handwerker am Modell. «Insgesamt habe ich etwa zwei Wochen daran gearbeitet», erzählt Kakar. Manche seiner Konkurrenten verbrachten nur ein paar Stunden oder eine Woche an ihren Parkett-Modellen.

In seiner Dokumentation zeigte Kakar jeden Arbeitsschritt

Es gab wenig Vorgaben, fährt er weiter. Das Stück durfte nicht mehr als einen Quadratmeter gross sein und die Holzsorten mussten zusammenpassen. Der Handwerker hat sich für Nussbaum, Kirschbaum, Ahorn, Birne, geräucherte Eiche und das afrikanische Wenge-Holz entschieden.

Das Muster auf Kakars Parkett-Modell brauchte viel Detailarbeit. Die Jury konnte es erst gar nicht fassen, dass er ohne Unterstützung von Computern so genau gearbeitet hat. zvg

Er hat hauptsächlich mit der Tischfräse und Schleifpapier gearbeitet, programmierbare Sägen waren verboten. Teil der Aufgabe war es, die Arbeitsschritte sorgfältig in einem Dossier zu dokumentieren. Dank diesem konnte Hakim Abdul Kakar nachweisen, dass er alles von Hand gemacht hat. Vom sorgfältigen Abmessen, über das Schleifen und bis zum Kleben, hat er jeden Arbeitsschritt fotografisch festgehalten und mit Erklärungen versehen.

Für Kakar ist die Tätigkeit als Handwerker nichts Neues. «Früher, in Afghanistan, habe ich als Teppichleger gearbeitet», erzählt der Lehrabgänger. Als er vor sechs Jahren alleine in die Schweiz flüchtete und erst in Aarau lebte, musste der junge Mann sich neu orientieren. Es war ihm wichtig, einen Lehrabschluss zu machen. Deshalb absolvierte er verschiedene Schnupperlehren, als Elektroinstallateur, Strassenbauer, Sanitär und Bodenleger.

Hakim Abdul Kakar zeigt im Showroom der Parkett Käppeli GmbH, wie er seine Arbeitsschritte dokumentiert hat. Laura Koller

Dank diesen Einblicken war es für ihn klar, wo seine berufliche Zukunft liegt. Nach einem Praktikum konnte Hakim Abdul Kakar im Herbst 2019 seine Ausbildung in Merenschwand beginnen. Mit der Ausbildung legte er einen wichtigen Grundstein für seine Zukunft in der Schweiz. Zudem hat der Beriker vor fünf Monaten seine definitive Aufenthaltsbewilligung erhalten. Odermatt ist stolz auf die Leistung seines Lernenden:

«Er hat viel Biss und was er leistet, ist beeindruckend.»

Er berichtet, dass Kakar bereits vor Abschluss der Lehre Baustellen leiten durfte und das Geschäft repräsentieren konnte. Bei Parkett Käppeli sei man froh um diese Fachkraft. Denn sie haben zwar ein Team von dreizehn Handwerkern und fünf Lernenden. «Aber auch in dieser Branche gibt es einen Fachkräftemangel», erklärt Odermatt. Deshalb habe man ihm gleich per Ende Sommer eine Stelle als Bodenleger angeboten. «Es war klar, dass Hakim bei uns weiterarbeitet.»