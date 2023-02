Merenschwand Die Guggenmusik, die es sogar ins Guinnessbuch schaffte: Die Mery-Güüger werden heuer 50 Jahre alt Die Oberfreiämter Guggenmusik Mery-Güüger kann auf ein halbes Jahrhundert zurückblicken. Die kleine Guggenmusik mauserte sich im Laufe der Jahre zur beliebten Formation, die an Fasnachtsveranstaltungen landauf und -ab unterhält. Präsident Erich Eberhard hält Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre.

Das Jubiläumsjahr begehen die Mery-Güüger gemeinsam mit ehemaligen Mitgliedern. zvg / Aargauer Zeitung

Nach dem Sonntagsgottesdienst, am 8. Dezember 1973, trafen sich Ursi Fischer und Vit Andermatt zum Schinkenteller und einem Glas Wein im Restaurant Huwyler. Die beiden heckten grosses aus, wie man heute weiss: Sie beschlossen nämlich eine Guggenmusik zu gründen.

Das Duo musste nicht lange suchen, bis sie Mitstreiter an Bord hatten. Eine Guggenmusik, da war man sich einig, das braucht das Dorf. So schnell wie einen Namen, so schnell hatte man Musizierende zusammen, die gemeinsam als Mery-Güüger für Stimmung sorgen.

Kaum war die Idee geboren, traten die Mery-Güüger 1975 bereits zum zweiten Mal auf. zvg

Ihre ersten Auftritte hatten die 20 Musizierenden an der Fasnacht 1974. Der heutige Präsident Erich Eberhard erzählt: «Die Instrumente waren damals noch selbst gemacht, man nahm, was man gerade hatte.» So zogen sie los mit Giesskannen, Gartenschlauch und Waschbrettern.

Mit von der Partie war auch der im Oberfreiamt bekannte Fasnächtler aus Merenschwand, Vitus Andermatt mit seiner Clowngruppe. Eberhard erzählt: «Sie animierten die Zuschauenden zum Mitmachen und Tanzen.» Unterhalten wurden die Fasnächtler mit «Ruki-Zucki» oder «Mir sind mit em Velo da».

Dieses Jahr sind die Ehemaligen mit von der Partie

Die Guggenmusik hat ein vergleichsweise hohes Durchschnittsalter, es liegt aktuell bei 29,98 Jahren, wie Präsident Eberhard stolz berichtet. Dieses Jahr aber dürfte es noch deutlich höher ausfallen. Zu den 40 aktiv musizierenden gesellen sich rund 20 ehemalige Mitglieder. Sie haben zugesagt, während der Jubiläumssaison nochmals mitzumachen. Eberhard erzählt begeistert:

«Sie sind enorm motiviert und freuen sich auf die kommende Fasnacht.»

Diese Begeisterung für die Sache zieht sich durch die Vereinsgeschichte. Als die Mery-Güüger merkten, dass sie musikalisch von ihren Guggen-Kollegen überholt werden, setzten sie kurzerhand zusätzliche Proben an. Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten.

Nicht schwer zu erraten, wie das Motto 1983 lautete: Pijama. zvg

Am Murianer Monsterkonzert 1977 belegten die Merenschwander den 6. von 16. Plätzen. Wer nicht zu den Proben erschien, der musste eine Busse bezahlen. Und diese wiederum wurde dann an der nächsten Fasnacht «versoffen», wie Eberhard lachend erzählt. Seit 1976 organisiert die Guggenmusik die Kinderfasnacht im Dorf und sorgt damit auch gleich für den musikalischen Nachwuchs.

Präsident Eberhard blätterte in den alten Chroniken und stiess dabei auch auf Erstaunliches. Er erzählt: «An der GV 1986 wurde ernsthaft darüber diskutiert, ob nur noch einheimische aufgenommen werden sollen. Offenbar war man mit den 33 Mitgliedern zufrieden.»

Wie es die Merenschwander ins Guinnessbuch der Weltrekorde schafften

Im Jahr 2000 schafften die Mery-Güüger den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde. zvg

1999 stieg erstmals der Joker-Ball in Merenschwand. Eigens dazu fertigte die Truppe eine grosse Holzmaske an, welche die Gäste beim Eingang begrüsste. Diese schaffte es dann ein Jahr später sogar ins Guinnessbuch der Rekorde als grösste Holzmaske. Der Joker-Ball, der jeweils am Fasnachtsfreitag stattfindet, hat sich zu einem sicheren Wert im Kalender der fasnachtsbegeisterten Oberfreiämter gemausert.

Legendär ist der Auftritt, den man 2011 gemeinsam mit dem Musikverein Merenschwand bestritt. Im Nachbarort Mühlau traten sie am Musikwettbewerb in der Kategorie Marschmusik an und belegte den 2. Platz von zwei Teilnehmenden. Eberhard erzählt:

«Einige Mitglieder bekommen noch heute Kopfweh, wenn wir davon erzählen.»

Das mag wohl auch daran gelegen haben, dass diese Mitglieder sämtliche Shots, die auf der grossen Karte aufgeführt waren, bestellten und selbstverständlich auch konsumierten.

Wenn es darum ging, Neuanschaffungen, wie eine Vereinsfahne, neue Instrumente oder die Mery-Fahrbar zu finanzieren, legten sich die Mitglieder mächtig ins Zeug. 2012 nahmen sie dazu am Hallwilerseelauf teil und funktionierten diesen zum Sponsorenlauf um.

Das Motto 1985: Griechische Götter und Helden. zvg

Präsident Eberhard ist überzeugt, dass die Guggenmusik auch das 100-Jahr-Jubiläum noch feiern kann. Der Verein stehe finanziell auf sicheren Beinen, die 40 Mitglieder seien mit Freude bei der Sache und der Joker-Ball sei beliebt bei den Fasnächtlern, zählt er auf. Auf den diesjährigen «Joker» freuen sich die Mery-Güüger ganz besonders. Der Ball steht unter dem Motto «s'50gi esch ebe goldig».