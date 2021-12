Merenschwand Der Ammann, der Politik im Blut hat: «Erfolge sind nicht allein der Verdienst des Gemeindeammanns» Das Bedürfnis, sich für sein Dorf politisch einzusetzen, wurde Hannes Küng bereits in die Wiege gelegt. Nach zwölf Jahren im Merenschwander Gemeinderat, acht davon als Ammann, tritt er jetzt aus der Exekutive aus. In seinem neuen Amt bleibt sein Wissen der Gemeinde noch ein Jahr lang erhalten.

Nach zwölf Jahren im Gemeinderat tritt Hannes Küng per Ende Jahr aus der Merenschwander Politik aus. Melanie Burgener

Hannes Küng setzt sich an den langen Tisch und packt seinen Laptop aus. Bereits in einer Stunde erwartet ihn der nächste Termin hier im Sitzungszimmer des Gemeindehauses. Von seinem baldigen Politiker-Ruhestand spürt der Gemeindeammann von Merenschwand noch nichts.

«Ich befinde mich immer noch im Normalmodus. Es gibt noch einige Sachen, die ich abschliessen muss», erzählt Küng. Einzig seine allerletzten Veranstaltungen und Gemeindeversammlungen seien vorbei. «Wenn man dort verabschiedet wird oder auch jetzt in diesem Interview, merkt man: Das Ende naht», sagt er lächelnd.

In knapp zwei Wochen geht für Hannes Küng eine Ära zu Ende. Nach zwölf Jahren, acht davon als Ammann, tritt er aus dem Gemeinderat aus. Wehmut verspürt der 62-Jährige keine. «Vielleicht kommt das erst nach dem 31. Dezember. Aber ich glaube, dass ich gut loslassen kann. Und dass es eine Erleichterung sein wird, wenn ich weiss, dass nun andere in der Verantwortung stehen», vermutet er.

Er verhinderte vor zwölf Jahren eine stille Ersatzwahl

Sein Interesse für die Politik hat Hannes Küng im Blut und auch das Bedürfnis, sich in seiner Heimat Merenschwand zu engagieren, wurde ihm bereits in die Wiege gelegt. «Ich stamme aus einer Familie, die sich schon immer politisch und in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv eingesetzt hat», erzählt er. Trotzdem dauerte es gut 50 Jahre bis zum Start seiner Karriere im Gemeinderat.

In Merenschwand engagierte sich Küng zwar bereits in den 1990er-Jahren als Präsident der Schulpflege. Aus beruflichen Gründen zog sich der Familienvater aber nach acht Jahren wieder zurück. «Ich war damals beruflich stark ausgelastet und viel auswärts beschäftigt», erinnert sich der Architekt.

Hannes Küng trat 2009 mit 50 Jahren in den Gemeinderat Merenschwand ein. zvg

Dann, nach zehn Jahren Abstinenz in der Öffentlichkeit, wurde Küng 2009 als Kandidat für den freigewordenen Sitz im Gemeinderat angefragt. Allerdings erst im zweiten Wahlgang. «Es gab eine Vakanz und es hätte eine stille Ersatzwahl stattfinden sollen. Damit waren viele im Dorf unglücklich», sagt er. Und so habe er sich mit 50 Jahren an diese Aufgabe gewagt. Er sagt:

«Ich hatte eine gewisse Lebenserfahrung und freute mich auf die Herausforderung.»

Auch das ihm zugeteilte Ressort Bau kam ihm von Berufs wegen gelegen. Während seiner Amtszeit konnten in diesem Bereich Projekte realisiert werden, auf deren Erarbeitung er noch bis heute mit Freude zurückblickt. Denn die Gemeinde liegt ihm sehr am Herzen. Seit seiner Geburt lebt Küng in Merenschwand. «Ich komme aus einer Zeit, als man noch mit Hilfe einer Hebamme im Elternhaus geboren wurde», sagt er und lacht. «Meine Schriften sind schon so lange in Merenschwand, die bringt man wohl fast nicht mehr los.»

Eine Schulhauserweiterung als Abschlussgeschenk

Heute zeugen die Dreifachturnhalle und der neue Sportplatz davon, was Küng und seine Ratskolleginnen und -kollegen unter seiner Führung erreicht haben. Auch das Grossprojekt Tiefgarage ist in vollem Gang. «Natürlich ist nicht alles gelungen, was wir geplant haben. Es gibt zum Beispiel bis heute keine neue Verwaltung», sagt er.

Auch die geplante Schulhauserweiterung scheiterte nach dem ergriffenen Referendum an der Urne und sorgte zudem mit heftigen Diskussionen im Dorf und Rügen des Kantons für Aufmerksamkeit. «Dass sie nun an meiner letzten Gemeindeversammlung ohne grossen Widerstand doch noch angenommen wurde, freut mich sehr. Das ist ein schöner Abschluss», so Küng.

An seiner letzten Gemeindeversammlung wurden Hannes Küng (rechts) und der langjährige Gemeinderat Daniel Schmid verabschiedet. Nathalie Wolgensinger

Blickt er auf seine drei Legislaturen zurück, kommt ihm nur wenig Negatives in den Sinn, das ihn langzeitig beschäftigt hat. «Ich habe das Glück, dass ich meistens gut schlafe», sagt Küng. «Aber es wäre nicht die Wahrheit, wenn ich sagen würde, es ist immer alles gut gelaufen», gibt er zu. In einem solchen Amt dürfe man aber auch nicht erwarten, dass einem andauernd auf die Schultern geklopft werde. «Und das hab ich auch nicht.»

«Der Wind ist rauer geworden»

Einzig, als die Ortsbürgergemeinde 2015 das Restaurant Huwyler gekauft hat, gab es viel Lob aus der Bevölkerung. «Wie der Gemeinderat mit der tragischen Situation nach dem Tod des Eigentümers umgegangen ist, stiess in der Gemeinde auf grosse Zustimmung», sagt er. Es ist ihm aber wichtig, zu betonen: «Solche Erfolge sind nicht allein mein Verdienst. Entscheidungen werden immer vom gesamten Gemeinderat getroffen.»

Meist sei es aber der Gemeindeammann, der bei einem Fehler den Kopf hinhalten müsse. Diese Erfahrung musste auch Küng mehrmals machen. «Da ist der Wind rauer geworden. Wenn ich mit meinen Eltern spreche, merke ich zwar, dass es auch früher bei Wahlen harte Auseinandersetzungen gegeben hat», erzählt er. Doch das Phänomen von unruhigen Gemeindeversammlungen und dass man persönlich attackiert werde, hätte definitiv zugenommen. Er sagt bestimmt:

«Das freut einen natürlich nicht. Aber es ist ein Umstand, mit dem man umgehen muss. Für mich war das nie ein Grund, um mein Amt aufzugeben.»

Als Gemeindeammann durfte Küng auch Erinnerungen sammeln, die er wohl niemehr vergessen wird. Ganz besonders geblieben sind ihm jene Anlässe, die im Zusammenhang mit Doris Leuthard stattgefunden haben. Während eines Grossteils seiner Amtszeit war sie Bundesrätin, zwei Mal gar Bundespräsidentin. «Das durfte kaum jemand anderes so erleben. Ich hatte einen spannenden Einblick in die höchste Sphäre in Bern», erzählt er stolz.

Sein Wissen bleibt der Gemeinde im Hintergrund erhalten

Dass er trotz der vielen schönen Momente in diesem Amt demissioniert hat, liegt vor allem an seinen Zukunftsplänen. «Für mich ist klar: Eine Amtsperiode dauert vier Jahre und nach zwei Jahren auszusteigen, kommt für mich nicht in Frage», erklärt er. Bei einer weiteren Legislatur wäre er an deren Ende 67 Jahre alt und hätte erneut in vielen Bereichen zurückstecken müssen. «In den vergangenen Jahren musste ich privat auf einiges verzichten, dem möchte ich mich nun wieder widmen», so Küng.

Der Gemeinde bleibt er für ein weiteres Jahr im Hintergrund erhalten. Er wird die Leitung der neuen Abteilung Liegenschaften übernehmen und mithelfen, diese aufzubauen. Nebst dem Ammanamt hat Küng auch seinen Job gekündigt und freut sich nun auf seine Freizeit. «Am meisten auf die ausgedehnten Velotouren mit meiner Frau, ohne den Einfluss der Jahresagenda.»