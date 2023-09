Merenschwand Auto gerät nach Selbstunfall in Brand – Fahrer offenbar betrunken In Merenschwand hat ein Auto nach einem Unfall Feuer gefangen. Zwei Personen wurden leicht verletzt und wurden deshalb ins Spital gebracht.

Brennt ein Auto, sieht das häufig spektakulär aus. So auch in der Nacht auf Freitag in Merenschwand. Doch was ist passiert? Eine Mitteilung der Kantonspolizei Aargau hilft.

Demnach war ein grauer VW Passat gegen 2.15 Uhr auf der Beinwilerstrasse in Merenschwand Richtung Beinwil (Freiamt) unterwegs. Das Auto sei mehrfach von der Strasse abgekommen und durchs Wiesland gefahren, schreibt die Kantonspolizei dazu.

Plötzlich kollidierte der VW dann neben der Strasse mit dem Unterholz. Dadurch kam das Auto zwar zum Stillstand, fing allerdings Feuer. Das Auto brannte lichterloh. Glücklicherweise konnten sich die beiden Insassen des Wagens noch rechtzeitig retten und in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr Merenschwand konnte das Feuer schnell löschen, der VW wurde dennoch komplett zerstört, heisst es in der Mitteilung.

In Merenschwand ist am 8. September um 02.15 Uhr ein Auto in Brand geraten. Kapo AG

Beide Insassen, der 30-jährige Lenker, wie auch sein 28-jähriger Beifahrer, verletzten sich beim Unfall leicht und wurden ins Spital transportiert. Der Sachschaden dürfte rund 10'000 Franken gehen.

Ein durchgeführter Alkoholtest beim Passat-Lenker ergab «einen hohen Alkoholwert», wie es in der Mitteilung heisst. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an, zudem eröffnete sie ein Verfahren. Der Unfallhergang werde aktuell noch im Detail durch die Kantonspolizei ermittelt, schreibt diese.

