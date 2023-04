Am Samstag, 29. April, findet in der Sporthalle Merenschwand die Schweizer Meisterschaft im Freistilringen statt. Bei den Aktiven, Frauen und U17-Kadetten erwartet das OK unter der Leitung von Pius Strebel gegen 200 Athletinnen und Athleten. Diese duellieren sich in 21 Gewichtsklassen um Titel.