In Sarmenstorf waren am Wochenende ein neuer Gemeinderat und ein neuer Gemeindeammann zu wählen. Das, weil der bisherige Gemeindeammann Bruno Winkler (CVP) im April aus gesundheitlichen Gründen sein Amt per sofort hatte niederlegen müssen.

Die CVP hatte Matthias Fricker als neues Mitglied für den Gemeinderat nominiert. Eine gute Entscheidung, wie der Wahlgang vom Sonntag zeigte. Bei einer sehr mageren Wahlbeteiligung von lediglich 21,3 Prozent wurden insgesamt 405 gültige Stimmen eingelegt. Davon holte sich Fricker 390 Stimmen. Ein Super-Resultat, zumal Fricker ja ursprünglich aus Wohlen stammt und erst seit ein paar Jahren in Sarmenstorf wohnt.

Auch Meinrad (Mäni) Baur (FDP) hat die Wahlhürde als neuer Gemeindeammann problemlos übersprungen. Er holte sich von möglichen 384 Stimmen deren 292, das absolute Mehr war bei 193 Stimmen gelegen. Jetzt muss als Nachfolger für Baur noch ein neuer Vizeammann gewählt werden. Und auch eine weitere Gemeinderats-Ersatzwahl ist angesagt, weil Lucia Ambühl demissioniert hat. (to)