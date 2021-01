Mehrere Bäume zerstören Fahrleitung: Diese Bilder zeigen, warum die Reparatur eine Woche dauert

«Von Bremgarten her konnten wir mit einer Drohne feststellen, wie viele Bäume auf der Bremgarter Seite der Strecke liegen», berichtet Rosenast. Als erste waren es die Mitarbeiter des Forstbetriebes Wagenrain, die sich so rasch wie möglich in den Wald vorarbeiten mussten. «Erst, wenn sie die gefallenen Bäume weggeräumt und auch andere Äste und Bäume, die möglicherweise noch fallen könnten, abgeschnitten oder gefällt haben, können unsere Mitarbeiter vom Bahndienst, dem Elektrodienst und externe Experten die Reparatur der Fahrleitung anpacken», so Rosenast. Die Arbeiter des Forstbetriebs Wagenrain und der AVA «arbeiten derzeit fast rund um die Uhr». Er betont: «Ich staune, was sie unter diesen schwierigen Umständen leisten, um den Betrieb bald wieder zu gewährleisten.»

AVA rechnet mit Schaden im sechsstelligen Bereich

Dabei sei noch gar nicht ganz sicher, was alles beschädigt ist. «Was wir sicher wissen, ist, dass drei Masten beschädigt wurden. Wie stark, ist derzeit noch unklar, das muss vor Ort untersucht werden. Ausserdem wurden mehrere Ausleger, also die Teile am Mast, an denen die Fahrleitung aufgehängt ist, abgerissen. Und wir wissen auch noch nicht sicher, ob die Fahrleitung aufgrund der schweren Bäume gerissen ist oder nur niedergedrückt wurde.» Die AVA rechnet allerdings bereits mit einem Schaden im sechsstelligen Bereich.

Wartezeiten, weil Autos auf die Schiene schlitterten

Auf der restlichen Strecke zwischen Bremgarten West und Dietikon konnte die S17 beinahe ohne Zwischenfälle fahrplanmässig verkehren. «Hier hatten wir nur eine Verspätung von 30 Minuten, weil bei der Haltestelle Bremgarten Obertor ein Auto aufgrund des Schnees so in die Nähe der Schienen gerutscht ist, dass der Zug nicht passieren konnte. Es kam aber zu keiner Kollision und es entstand auch kein Schaden», hält Mediensprecher Rosenast fest.

Auf einer anderen Strecke der AVA zwischen Menziken, Aarau und Schöftland kam es zu zwei ähnlichen Situationen, bei denen Autos in Kurven auf die Schienen schlitterten, zwei weitere Autos schlitterten in Barrieren. «Aber auch hier gab es keine Kollisionen mit den Zügen, keinen oder kaum Schaden und lediglich Verspätungen von 20 bis 45 Minuten.»

