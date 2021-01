Mehr Familie statt Fussballprofis: Freiämter Sportphysiotherapeut hat sich selbstständig gemacht

«Ja, es ist momentan wirklich grad eine ganz blöde Situation für mich. Vor allem geschäftlich», erklärte Marco Dobler am Montagvormittag am Telefon. Er befindet sich seit dem vergangenen Wochenende in Quarantäne, wohin der Luzerner Kantonsarzt die gesamte erste Mannschaft und den Staff des FC Luzern nach mehreren positiven Coronatests geschickt hat. Der Villmerger Dobler gehört dazu, weil er zurzeit noch als medizinischer Masseur beim Super-League-Verein tätig ist. Sein Test sei allerdings negativ ausgefallen. Trotzdem müsse er bis auf weiteres in Quarantäne bleiben.

Das hat Auswirkungen auf seinen Job. Denn Anfang dieses Jahres hat sich Marco Dobler selbstständig gemacht. Der 38-Jährige reduzierte sein Pensum beim FC Luzern auf 50 Prozent und hat in Villmergen seine eigene Praxis eröffnet. Und zwar im neuen «Haus der Gesundheit» an der Schulhausstrasse 7, wo früher die Raiffeisenbank ihr Domizil hatte. «Ich musste allein am Montag sieben Kunden absagen», berichtet Dobler. Sein Arbeitstag wäre also praktisch voll gewesen. Wann er wieder an der Massageliege stehen darf, weiss er noch nicht. Er senkt sein Pensum in Luzern auf 20 Prozent Trotz der aktuellen Schwierigkeiten wegen Corona ging mit der Selbstständigkeit für ihn ein Wunsch in Erfüllung. «Ich habe meine Berufung als Masseur und Sportphysiotherapeut gefunden», sagt Dobler. Er bietet verschiedene Therapieformen bei Verspannungen, Muskelproblemen oder Verletzungen an, auch spezifisch im Bereich der Schmerzlinderung. In den vergangenen fast zehn Jahren widmete er sich dem Profifussball. Zuerst ab Juli 2011 fünf Jahre im Staff des FC Aarau und zuletzt beim FCL als Leiter des Medicalteams. Bei den Luzernern wird Dobler das Pensum ab März auf 20 Prozent senken. «Ich kann nun zu Fuss zur Arbeit gehen»