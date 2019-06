Am Schluss der offiziellen Feier wurden Fahnen, von den Schulkindern selber gestaltet, gehisst: 50 Jahre Schulhaus Aristau sind schliesslich Grund genug, nicht nur einen Spielnachmittag zu organisieren, sondern auch ein Jubiläumsfest. Es wurde ein schöner Sommerabend für alle Beteiligten, nach einem tollen Spielnachmittag für die Schülerinnen und Schüler.

Das Schulhaus Aristau ist auch heute noch, nach 50 Jahren, ein moderner, funktionaler Bau. «Es hat Mut gebraucht, damals, weitsichtiges Denken und Handeln». Das sagte Architekt Andy Wyder, der eine besondere Beziehung zu diesem Schulhaus hat. Er war nämlich als Bub bei der Einweihung mit dabei, weil sein Vater, Architekt Hans Wyder, den Bau geplant hatte. «Mut» betitelte sein Vater denn auch sein Projekt, das 1961 als Sieger in einem Wettbewerb hervorging. Es verstrichen noch acht Jahre Planung, bis das Schulhaus stand, «ein Meilenstein in der Dorfgeschichte», wie Andy Wyder an der Jubiläumsfeier bemerkte. Ihm war die Aufgabe gestellt, 2014/15 die Anlage etwas aufzufrischen. «Mein Vater hat bei seinem Projekt auch ans Gemüt der Schulkinder gedacht, an das Gemeinschaftsgefühl», stellte er fest. «Es sollte ein offenes Haus für das ganze Dorf werden, für Vereine, Theatergruppen, Gemeindeversammlungen, für Freizeitaktivitäten». Die Aristauer wissen: Das alles erfüllt ihre 50-jährige Schulanlage.

Lange Geschichte

Selbstverständlich wurde schon lange vor diesem Schulhausbau in Aristau unterrichtet. Der erste Schulraum war im Privathaus der Familie Küng in Birri, wie Vizeammann Diana Wittwer ausführte. 1811 gab es das erste Schulhaus für die damalige Gesamtschule. 1837 forderten die Dorfteile Birri und Althäusern eigene Schulhäuser, doch sie bissen beim Kanton auf Granit. Drei Jahre später beschlossen die Aristauer, in Fronarbeit ein Schulhaus zu erstellen. Dafür gab der Kanton 400 Franken an die Gesamtkosten von 11 150 Franken. Dieses Schulhaus wurde 1845 fertig. Zu einer Erweiterung kam es 1924. Die Gemeindeversammlung stimmte 1963, angesichts der Notwendigkeit eines Neubaus, einer Steuerfusserhöhung von 15 Prozent zu. Dieser Schulhausneubau wurde 1988 ergänzt.

Viele Veränderungen

Es hat sich viel verändert in der Schullandschaft, wie Diana Wittwer deutlich machte. Früher sei im Frontalunterricht «Wissen eingetrichtert» worden, heute würden die Schülerinnen und Schülern ermuntert, mitzudenken und sich einzubringen. Mit dem neuen Lehrplan würden die Lehrkräfte zwar weiterhin Wissen vermitteln, aber mehr als Coach auftreten und so weit wie möglich auf die einzelnen Kinder eintreten. «Das wird auch von den Eltern eine Umstellung verlangen.»

Bei der Einweihung des jetzt 50-jährigen Schulhauses kamen 128 Schülerinnen und Schüler auf 715 Einwohner. Heute sind es auf der Primarstufe 137 Kinder auf 1500 Einwohner. In Aristau werden zwei Kindergartenabteilung und je zwei Parallelabteilungen 1. bis 3. und 4. bis 6. Klasse unterrichtet.