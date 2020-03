Mehr als nur Musik

Das Duo «The Wednesday Night Titans» gab den Zuschauern die Möglichkeit, eine Zeitreise in die 80iger Jahre zu wagen. Eine Videoshow bildete das Zentrum der Aufführung, welche aus zusammengeschnittenen Live Übertragungen von Wrestlingkämpfen aus den 80iger Jahren bestand. Wer sich unter Wrestling nichts vorstellen konnte, wurde durch das Programm der «Wednesday Night Titans» schnell in die Zeit des gespielten Kampfsports eingeführt. Farb- und Lichtspiele pulsierten im Rhythmus der Musik und stellten eine Verbildlichung der Schlagzeug- und Basstöne dar. Auch die Stimmen der Wrestler in den Videos wurden verzerrt, was einen eigenen Sprechgesang entstehen ließ. Somit wurden die Wrestler selbst schon fast zu einem Bandmitglied.

Eine etwas andere Atmosphäre

Auch wenn die Kämpfe nur gespielt waren, so zeugten sie doch von roher Gewalt und viel Kampfbereitschaft. Die dadurch kreierte Atmosphäre passte so gar nicht in das sonst so entspannende Musikprogramm des «Musig im Pflegidachs». Das viele Gebrüll der Wrestler und die hektische Musik des Duos ließen die Besucher nicht zur Ruhe kommen und sorgte für einige kritische Blicke im Publikum.