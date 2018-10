Kampfsport ist bei Kindern und Jugendlichen als Freizeitbeschäftigung sehr beliebt. Aber machen Sportarten, bei denen man sich gegenseitig «vermöbelt» junge Menschen nicht aggressiv?

Für den Kickboxer ist die Antwort auf diese Frage ganz klar: Nein. Sogar eher im Gegenteil. Er trainiert Kinder und Erwachsene im Kickboxing-Klub Wohlen und hat selber schon unzählige Gegner besiegt. «Je mehr du es machst, desto weniger aggressiv wirst du», spricht Cipriano aus Erfahrung. Viele seiner Schützlinge werden von Eltern ins Training gebracht, die Hilfe suchen. «Nicht immer, aber oft werden diese Kinder belächelt oder gemobbt, oder sie mobben selber. Manche haben auch Probleme mit der Disziplin oder schlichtweg null Prozent Selbstvertrauen», erklärt der Trainer. «Das sind Kandidaten, die auf die schiefe Bahn geraten könnten. Kommen sie aber ins Training und wir haben die Möglichkeit, lange genug mit ihnen zu Arbeiten, können wir ihnen unsere Philosophie mitgeben. Dann ist schon ein grosser Schritt geschafft.»

Feinfühligkeit im Kampfsport

Vor allem Respekt und Fairness werden im Wohler Dojo grossgeschrieben. Auch auf das Verhalten ausserhalb des Trainings wird viel Wert gelegt: «Alle Klubmitglieder verhalten sich auch ausserhalb des Dojos korrekt und respektvoll ihren Mitmenschen gegenüber», so steht es in den Verhaltensregeln. Neben dem Abbau von Aggressionen steht im Training auch der Aufbau von gesundem Selbstbewusstsein im Vordergrund. «Schaffen die Kinder plötzlich etwas, mit dem sie lange Mühe hatten, gewinnen sie an Selbstvertrauen. Das strahlen sie auch aus, und die Chance, dass sie von anderen gemobbt werden, wird kleiner», so Cipriano. «Man kann dann sehen, wie die Brust weiter raus geht und sie beginnen, gerader zu stehen», sagt er mit einem Lächeln.

«Wir stehen nicht einfach vor dem Boxsack, schlagen so fest, wie wir können, und dann ist das Training vorbei», meint Cipriano zum Vorurteil, Kampfsportler seien aggressiv. Die Sportart benötige viel Feinfühligkeit und Menschenkenntnis. Die Kinder lernen, ihre Gegner zu beobachten. Es geht darum, die Stärken des Gegenübers zu umgehen und die Schwächen zum eigenen Vorteil zu nutzen. Auch die Harmonie zwischen dem Kämpfer und seinem Coach müsse stimmen. Es sei wichtig, dass sie einander verstehen und vertrauen können.