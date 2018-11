«Das Herzstück der Ausstellung seid ihr», machte OK-Präsident Peter Spring gleich zu Beginn der Ausstellerinformation für die Mega19 klar. Diese findet vom 25. bis 28. April 2019 auf dem Areal der Kreisschule Mutschellen statt. Mit der Fokussierung auf die «Gwerbler» machte Spring die Prioritäten für die Mega gleich zu Beginn der Informationsveranstaltung klar. Wie gewohnt wird die Leistungsschau des Gewerbes von einem abwechslungsreichen Programm umrahmt. Gewerbetreibende sind es gewohnt, Entwicklungen möglichst vorherzusehen, um sich frühzeitig darauf einstellen zu können.

Einen Ausblick auf die Zukunft werden auch die Teilnehmer der fünf Podien wagen. Zum Auftakt findet am Donnerstag ein Podium zum Thema «Politik» mit einigen politischen Schwergewichten statt. Während der viertägigen Ausstellung folgen weitere Podien zu den Themen «Wirtschaft und Unternehmertum», «Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft», «Verkehr und Mobilität» und «Alter und Gesundheit».

Zwölf Kilometer Berglauf

Ein weiteres Highlight wird der Mega-Lauf sein. Der zwölf Kilometer lange Berglauf führt vom Ausstellungsgelände auf den Hasenberg und wieder zurück, der Zieleinlauf ist auf dem Ausstellungsgelände. Der Lauf kann sowohl einzeln als auch in der Staffel absolviert werden. Bereits früher existierte ein Hasenberglauf, dieser erfährt an der Mega19 sein Revival.

Neu ist der Lehrlingspavillon. In diesem werden die Lehrlinge der Unternehmen anderen Jugendlichen einen Einblick in ihren Beruf und Arbeitsalltag ermöglichen. «Hier hat es noch freie Plätze», so Christian Füglistaller, der im OK für das Ressort Bau zuständig ist.

Unternehmen, die diese Möglichkeit nutzen möchten, können sich beim Organisationskomitee melden. Dieses hat weiter eine Sonderausstellung geplant, bei der es um erneuerbare Energie sowie weitere «grüne» Bereiche der Wirtschaft und Umwelt gehen wird. Man darf gespannt sein, was sich alles hinter dem Namen «Holzschiitli» und «Grüne Lunge» versteckt.

Die Unterhaltung kommt ebenfalls nicht zu kurz. Am Donnerstag, 25. April, ist eine Comedy-Night mit dem «Charly’s Comedy Club» angesagt. Am Freitag ist zuerst «XangsArt» aus Bremgarten zu hören, bevor Soulsängerin Pamela O. auftritt. Um Mitternacht bietet sie auch gleich noch eine Tina-Turner-Show. Am Samstag ist der Musicalverein Mutschellen an der Reihe, bevor mit «Volxrox» eine Mundartband aus dem Emmental auftritt. Die Emmentaler vertreten zugleich die Gastregion an der Mega. Am Schlusstag spielen die AMM Bigband sowie die «Harmonie» aus Berikon auf. Für die jüngeren Besucher lohnt sich bestimmt ein Besuch bei Ueli Schmezer mit seinen viel gehörten Kinderliedern.

Über 100 Stände

Nicht weniger als zehn Restaurants und Beizli werden für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher sorgen. Die Küche zu Hause kann während der vier Ausstellungstage somit problemlos kalt bleiben. Es wird genug kulinarische Köstlichkeiten geben, sodass sich alle zwischen den Besuchen der über 100 Stände der Gewerbler, regelmässig stärken können. Neben den Informationen zum Rahmenprogramm haben die bereits angemeldeten Aussteller Informationen und Unterlagen, wie den Ausstellungsplan, den genauen Standpunkt des eigenen Standes, Parkkarten sowie Informationen zu Werbung und zur Ausstattung des Standes, erhalten. Die erwarteten 50 000 Besucherinnen und Besucher werden auf einem Rundgang durch das Ausstellungsgelände auf dem Kreisschulareal Mutschellen geführt, damit ja keine Stände verpasst werden. (AZ)

MEGA19 25. bis 28. April 2019, Infos online unter www.mega19.ch