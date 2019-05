Ein wenig nervös sassen die jungen Preisträger auf ihren Stühlen in der ersten Reihe. Schliesslich gehörte zur Preisvergabe auch eine Vorstellung ihrer Maturaarbeit – in der bis auf den letzten Platz besetzten Aula. Trotz der Aufregung meisterten die drei Maturanden ihre Aufgabe souverän und wurden dafür mit viel Applaus belohnt.

Vielseitige Themen

Weiter ging es im Programm, der Rotary Club vergab zwei 2. Preise und einen 1. Preis. Einen der 2. Preise durfte David Schrago für «Revising and Completing a Novel in English» entgegennehmen. In seiner Präsentation referierte er über seine Novelle «Escaping Reality». Darin habe die Hauptfigur Probleme im realen Leben. Deswegen fliehe sie immer wieder in eine Fantasie-Welt mit mystischen Wesen. Ob diese Welt Realität sei, bleibe dem Leser überlassen. Die Situation im Buch, wo die Grenzen zwischen dem Realen und der Fiktion verwischen, eskaliere letztendlich. «Wie es ausgeht, erzähle ich jetzt nicht», so der Autor, «dafür müsst ihr das Buch lesen.»

Der zweite 2. Preis ging an Sharon De Filippis. Auch ihr «Projekt doppelsiitig – Verfassen eines Leitfadens zum Aufbau eines integrationsfördernden Projekts» konnte die Jury überzeugen. Ihre Motivation sei das Bedürfnis gewesen, etwas zu verändern, so die Preisträgerin. «Mein Vorhaben habe ich in Villmergen in einer Unterkunft für volljährige Asylsuchende durchgeführt. Ziel war es, einen gut anwendbaren Leitfaden für soziale Projekte zu entwickeln.» Letztendlich sollen die Asylsuchenden nicht in Abhängigkeit geraten, sondern ein selbstbestimmtes Leben führen können.