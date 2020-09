Maskierte Frau überfällt Denner – mit einem Messer bedrohte sie die Angestellten

Eine unbekannte Täterin erbeutete heute Morgen in der Dennerfiliale in Wohlen mehrere tausend Franken. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt, bedrohte die maskierte Frau die Angestellten kurz vor 06:30 Uhr mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellten wurden dabei nicht verletzt.

Nach dem Überfall verliess die Frau den Tatort in unbekannte Richtung. Eine grossräumige ausgelegte Fahndung blieb bis jetzt ohne Erfolg. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Die Frau wird als 30 Jahre alt eingeschätz und trug eine Strumpfmaske. Weil die unbekannte Täterschaft mit weiblicher Stimme sprach, kann davon ausgegangen werden, dass die Tat durch eine Frau begangen wurde. (lga)