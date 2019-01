Fast 25 Jahre lang war Martin Nietlisbach aus Kallern Leiter Technik und Sicherheit des Spitals Muri. Jetzt geht er in Pension. «Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht gerne arbeiten ging», blickt er zurück. Einen spannenderen Job kann er sich auch nicht vorstellen, was nicht verwundert, wenn man sich die bauliche und technische Entwicklung des Spitals vor Augen führt. Als Nietlisbach anfing, arbeiteten rund 450 Leute unter Direktor Hans Wey, heute zählt das Spital Muri rund 800 Angestellte.

Von der Chocolat Frey in Buchs zum Spital im Freiamt, Martin Nietlisbach lächelt. Ein wesentlicher Grund für den Wechsel war der kurze Arbeitsweg, «ein Privileg, wenn man ihn hat». Mit Haustechnik hatte er in Buchs weniger zu tun, trotzdem wurde der mit Maschinentechnik bewanderte Nietlisbach aus 40 Bewerbungen 1997 als neuer Leiter Technik und Sicherheit ausgewählt. Diese Abteilung hatte neun Mitarbeitende, davon sieben Fachspezialisten. Heute sind es 15, aufgeteilt in die drei Fachgebiete Medizintechnik, Elektrotechnik und Haustechnik. «Anders wären die vielfältig angewachsenen Aufgaben nicht mehr zu bewältigen.» Auch wenn sich die Organisation geändert hat, war für Nietlisbach immer klar, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Er hat schliesslich festgestellt, dass ein gut funktionierendes Team leistungsfähiger ist. In den 23 Jahren seiner Tätigkeit gab es kaum Personalwechsel.

Ständige Bautätigkeit

Sein Vorgänger, Edi Räber, habe ihm gesagt, dass in einem Spital immer gebaut werde. «Er hatte vollkommen recht», lacht der abtretende Technik-Chef. Eine Auflistung der Bautätigkeiten – von der Sanierung bestehender Gebäude über den Bau und die spätere Aufstockung des Parkhauses, einem neuen Gebäude mit Notfallpraxis, Gynäkologie, Urologie und Verwaltung 2013 bis hin zur Erweiterung des Spitalgebäudes Haus 1 zwischen 2016 und 2019 – bestätigt die Aussage eindrücklich. Zwischen 2002 und 2019 nahmen nicht nur die Gebäudeflächen und damit verbunden die technischen Installationen massiv zu, sondern auch die Anzahl Anlagen und Geräte sowie die entsprechenden Vorschriften.

«Unsere Abteilung ist heute für rund 3000 Geräte verantwortlich, 2500 davon unterhalten wir selber, die anderen, vor allem aus der Medizinaltechnik, werden von externen Firmen betreut. Sicherheit hat höchste Priorität in einem Spital.»

So werden beispielsweise Kalt- und Warmwasser geprüft, es wird gesorgt, dass Alarmsysteme, Heizung, Lüftung und Kühlung funktionieren, Wasser und Strom ununterbrochen zur Verfügung stehen. Kontrollen und Prüfungen erfolgen in vorgegebenen Zeitabständen und müssen protokolliert werden. Ständige Weiterbildung ist Pflicht, die Technik entwickelt sich relativ schnell. «Heute ist technisch alles miteinander verknüpft», zeigt Nietlisbach am Beispiel von Heizung, Lüftung und Kühlung einen grossen Unterschied zu früher auf. Gebäude und Technik werden über ein Leitsystem gesteuert und überwacht, was die persönliche Kontrolle durch die Spezialisten nicht ausschliesst.

«Wir sind für das reibungslose Funktionieren 365 Tage im Jahr 24 Stunden erreichbar und einsatzbereit», macht er deutlich. «Wir sind Dienstleister, bei denen Qualität und Verfügbarkeit vor Quantität kommen muss.» Ganz am Anfang waren Techniker sogar noch im Rettungsdienst als Transporthelfer im Einsatz. «Aber das ging eines Tages auch aus Kapazitätsgründen nicht mehr.»