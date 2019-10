Der Goldrausch in der brasilianischen Serra Pelada war der grösste Lateinamerikas und nach jenem in Alaska der zweitgrösste überhaupt im 20. Jahrhundert.

«Ich habe ja schon manches gesehen, doch an etwas wie dieses kann ich mich nicht erinnern. Das Bild ist so fremd, dass sich meine Augen erst an die Einzelheiten gewöhnen müssen», schreibt Richner in seinem Buch «Urwald, Gold und Indios».

Weiter beschreibt er dort: «Ein riesiger, nierenförmiger Krater, rostrot, zerhackt, zernarbt und ausgefranst. Knapp einen Kilometer breit und 150 bis 200 Meter tief. Auf den Terrassen, in den Wänden, am Grund der Grube: Männer – Hunderte, Tausende, Abertausende – 80 000 Männer!»

Unglaublich: Noch wenige Jahre zuvor war der Graben ein 300 Meter hoher Hügel gewesen. Diesen hatten die Garimpeiros, wie man die Goldschürfer dort nennt, nur mit Spitzhacken, Spaten und den blossen Händen zu einem tiefen Krater abgetragen, Mario Richner kann es noch heute kaum fassen, wenn er davon erzählt.