Schon in einer Woche, also am 16. Mai, wird an der Stelle des Beriker Grossrats Marco Beng sein Wohler CVP-Parteikollege Harry Lütolf sitzen. Marco Beng tritt zurück. "Wie bereits bekannt, habe ich auf Anfang dieses Jahres eine neue berufliche Herausforderung angenommen, welche mich sehr fordert. Neben dieser Tätigkeit als CEO der Schweizerischen Epilepsie-Stiftung mit über 800 Mitarbeitenden in mehreren Betrieben, neben weiteren VR- und Vorstands-Tätigkeiten und neben meiner Familie kann ich nicht mehr so viel Zeit für das Grossrats-Mandat aufbringen, wie es dieses wichtige Amt erfordern würde. Da ich keine halben Sachen mache, ziehe ich die Konsequenzen und verlasse den Grossen Rat per 9. Mai 2017", schrieb Beng in einer Medienmitteilung.

Nun musste es schnell gehen, ein Nachfolger musste gefunden werden. Wider Erwarten ist dies aber nicht der Wohler Gemeinderat und ehemalige Grossrat Ruedi Donat, der aufgrund eines Sitzverlustes der CVP an den letzten Wahlen sein Amt abgeben musste. Der Neue heisst Harry Lütolf und ist CVP-Ortsparteipräsident und -Einwohnerrat in Wohlen. "Ich hätte es Ruedi gegönnt, dass er wieder in den Rat einziehen könnte, er hat einen guten Job gemacht. Aber er sagte mir, er wolle seine Kräfte auf den Gemeinderat und auf seinen Bio-Betrieb konzentrieren", sagt Lütolf auf Anfrage.

Eigentlich zu früh

Er selbst sei erst vor zwei Wochen angefragt worden, ob er für Beng nachrutschen wolle. "Natürlich wollte ich in den Grossen Rat zurück, darum habe ich ja auch kandidiert. Aber ehrlich gesagt hätte ich frühestens 2019 damit gerechnet." Es komme alles etwas gar früh für ihn, denn: "Ich will mich vor allem auf die kommenden Wahlen im Herbst konzentrieren, es wird ein harter Wahlkampf um den Wohler Gemeinderat und den Einwohnerrat. Da werde ich meine Kräfte gut einsetzen müssen, um das alles zu schaffen. Aber natürlich habe ich sofort abgeklärt, ob das Grossratsmandat für mich möglich ist." Seine Arbeitgeber und auch seine Familie hätten dem Verlagsredaktoren und juristischen Sekretär jedoch grünes Licht erteilt, wie er sagt. "Und als das klar war, habe ich sehr gerne angenommen."

Auf seine politischen Tätigkeiten in Wohlen soll der Entscheid vorderhand keinen Einfluss haben: "Ich werde sowohl Einwohnerrat als auch Parteipräsident bleiben und auch wieder kandidieren. Die Ämter würde ich nur abgeben, wenn ich merke, dass mir das alles zu viel wird. Aber das werde ich dann sehen. ich bin auf jeden Fall sehr motiviert."

Nach 20 Jahren zurück

Lütolf wird am Dienstag, 16. Mai, als Grossrat vereidigt. Und dies bereits zum zweiten Mal, denn 1997 zog er als damals jüngstes Ratsmitglied im Alter von 27 Jahren für die junge CVP in den Grossen Rat ein. Er blieb bis 2001. "Seither hat sich einiges verändert", berichtet er. "Damals waren es noch 200 Räte, heute sind es 140. Und die elektronische Stimmabgabe gab es damals noch nicht, alle 200 Stimmen mussten jeweils von Hand ausgezählt werden."