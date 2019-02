Er habe keine grossen Ambitionen, wird Marcel Weber in der «Glückspost» zitiert. «Nur zum Spass» stehe er auf der Bühne und dem Bruder wolle er damit keine Konkurrenz machen. Im Gegenteil: «Als Zuschauer würde ich wohl eher an eine seiner Vorstellungen gehen», sagt er zum «Blick».

Marcel Weber steht noch am Anfang einer allfälligen Bühnenkarriere und ist sich dessen auch bewusst. Erst einmal probiere er aus, was beim Publikum ankomme, sagte er gegenüber «Tele M1», abendfüllend, das sei er noch lange nicht. «So 15, 20 Minuten kann ich dem Publikum zumuten, mehr wäre wohl bereits übertrieben – es braucht sehr viel, die Leute so lange bei der Stange zu halten», gibt er gegenüber dem Regionalsender zu.

«Comedy, wie ich sie liebe»

Vorerst tritt der 59-Jährige also nur mit anderen Komikern auf. Zum Beispiel am «Lachfestival» in Schmerikon SG, wo er vergangene Woche zusammen mit Kliby oder Cony Sutter auf dem Programm stand.