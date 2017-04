Im Wald um den Fröschenteich liegt Magie in der Luft. 52 Zauberlehrlinge werden zu Hexen und Magiern ausgebildet. Auf den Tischen und in der Waldhütte sind haufenweise Hexenbesen, Zauberstäbe und Hexenhüte verteilt. Einige davon werden gerade hergestellt, andere sind bereits in Gebrauch. Die Nachwuchszauberer feilen fleissig an ihren magischen Fähigkeiten. Wer gerade keine Zauberutensilien in einer der Zauber-Werkstätten herstellt, wird entweder am Lagerfeuer von einem Hexenmeister unterrichtet oder übt sich selber in der Anwendung der vielen Zaubersprüche.