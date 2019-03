Strahlender Sonnenschein tauchte die Stadt Bremgarten in ein märchenhaftes Licht, als ein lauter Knall gestern Nachmittag, um 13.61 Uhr den Beginn des grossen Fasnachtsumzugs ankündigte. Vom Bahnhof Bremgarten bis hinunter zum Casinoplatz standen die Schaulustigen dicht an dicht, um das Spektakel so nah wie nur möglich mitzuverfolgen.

Die Guggemusig Sädelgeischter Zufikon führte den Zug an. Ihr Motto hiess: «Horror Casino». Noch bevor sie um den Spittelturm in die Marktgasse einbogen, hörte man sie die Beatles verkakophonen. «Let it be» tschäderete übers Kopfsteinpflaster und der geneigte Zuhörer, mit oder ohne Pamir auf dem Kopf, rätselte vielleicht insgeheim, ob der versteckten Botschaft hinter diesem Gassenhauer aus längst vergangenen Tagen.

Hier gab es doch gar nichts, was man hätte bleiben lassen sollen. Das Wetter stimmte, die Stimmung stimmte, das Motto stimmte. «Märli-Wält» hatten die Organisatoren des Umzugs, die Schpitelturm-Clique Bremgarten, als roten Faden entlang der 41 Nummern umfassenden Parade vorgegeben.