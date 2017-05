Es dröhnt und klopft, Lastwagen fahren weg und zu. Auf dem ehemaligen Luwa-Areal, eine Fläche von rund 21 000 Quadratmeter, wird gebaut. Und das Interesse an Gewerbefläche und Wohnungen in der entstehenden Überbauung ist gross, teilt die Allianz Suisse Immobilien AG mit. Sie hat das Neubauprojekt, das die Feldman-Immobilien AG entwickelt hat, für rund 100 Millionen Franken erworben und will 2019 auf diesem Gelände der ehemaligen Lüftungssysteme- und Apparatefabrik insgesamt 197 Mietwohnungen sowie Büros, Verkaufs- und Gewerbeflächen erstellen. Erhalten bleibt die alte Industriehalle, die jetzt ausgehöhlt ist. Sie steht im Zentrum der Überbauung und wird künftig multifunktional als Kultur- und Veranstaltungshalle, Gemeinschaftsraum, Gastronomiebetrieb sowie für Ateliers genutzt. Für die Allianz Suisse Immobilien AG ist dies die bislang grösste Immobilieninvestition.

Neues Quartier

Eine attraktive Investition - nicht nur für die Allianz Suisse Immobilien AG, sondern vor allem auch für die Gemeinde Muri und die künftigen Neubewohnerinnen und Neubewohner, ist die Versicherungsgesellschaft überzeugt. «Das Gemeindeleben wird durch das Bauprojekt noch einmal deutlich aufgewertet», erklärt Martin Kaleja, CEO der Allianz Suisse Immobilien AG. Denn die neue Kultur- und Veranstaltungshalle stehe künftig allen Gemeindebewohnern offen und auch ein Restaurant und neue Geschäfte würden die Lebensqualität steigern. Es entstehe quasi ein neues Zentrum für die dann rund 8000 Einwohner von Muri. Und ein neues Quartier, wenn die Wohnungen in zwei Jahren mit Leben gefüllt werden. Bei der Vermietung soll laut Allianz Suisse vor allem auf eine gute Durchmischung der neuen Bewohner geachtet werden; von Jung bis Alt, von Auszubildenden bis Familien. Deshalb würden sich die Preise auch im mittleren bis unteren Preissegment bewegen. «Wir haben mit der Gemeinde stets offen und konstruktiv zusammengearbeitet. Deshalb freut es mich, wenn wir ihr durch das zukunftsweisende Bauprojekt etwas zurückgeben können», betont Kaleja. Ende Februar gab es auch für den Verursacherknoten Luwa-Areal grünes Licht; der Regierungsrat hat die hängigen Einwendungen gegen den Knoten teilweise gutgeheissen. Die Genehmigung des Strassenausbauprojekts bildete eine Voraussetzung für den bevorstehenden Baubeginn auf dem Areal.

Erste Gespräche laufen

Aber nicht nur die Wohnungen werden mit Leben gefüllt, auch mit potenziellen Gewerbemietern für die Büro- sowie Ladenflächen und Gastrobetreibern für das Restaurant in der Halle 5 würden bereits erste Gespräche laufen. «Das Interesse an den Gewerbeflächen und Wohnungen ist schon erfreulich gross. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bei Baufertigstellung eine hohe Vermietungsquote haben werden», zeigt sich Kaleja optimistisch. Das Projekt wird nach neuestem Minergiestandard erstellt und verfügt zur Eigenstromerzeugung über eine Photovoltaik-Anlage. Den künftigen Mieterinnen und Mietern werden zudem rund 800 Veloplätze zur Verfügung stehen.

Die Allianz Suisse Immobilien AG hat ihren Sitz in Wallisellen. Zusammen mit den Standorten Bern, Lausanne und Genf verantwortet sie das Portfolio- und Asset-Management für die Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, die Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG und ihre Pensionskassen. Im Schweizer Immobilienportfolio befinden sich rund 300 Liegenschaften mit einem gesamten Marktwert von vier Milliarden Franken.