Am Samstagmorgen wurde der Kapo ein Einbruch in den Kiosk an der Zürcherstrasse in Bremgarten gemeldet. Die Einbrecher hatten Lose im Verkaufswert von mehreren tausend

Franken gestohlen

Die Kantonspolizei konnte zwei mutmasslichen Täter gleichentags um 21.30 Uhr in der BDWM-Bahn festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat gegen den 19-jähriger Türke sowie den 20-jähriger Schweizer ein Strafverfahren eröffnet.