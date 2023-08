Lokalkrimi «Reussgold» Ein Toter, eine vermisste Tochter und ein Halsreif: Polizist Bernauer taucht in die Keltenzeit im Freiamt ab Der Aristauer Krimiautor Martin Rüfenacht veröffentlicht im September sein drittes Werk rund um seine Romanfigur, Kantonspolizist Stephan Bernauer. Dieser beschäftigt sich in «Reussgold» mit einem Fall, der eine jahrtausendealte Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet.

Aus einem geselligen Zusammentreffen von Schrebergärtnern und -gärtnerinnen in ihrer Siedlung in der Region Bremgarten entwickelt sich ein Spiel um Leben und Tod. Denn einer der Hobbygärtner verschwindet, ohne eine Spur zu hinterlassen – und wird später tot entdeckt.

Bereits vorher kommen Kantonspolizist Stephan Bernauer und sein Team ins Spiel. Denn der vermisste Schrebergärtner ist ein guter Bekannter von Bernauers Mitarbeiter Staubli. Als fast gleichzeitig auch noch Bernauers jüngere Tochter plötzlich unauffindbar ist, nimmt das Drama in «Reussgold» seinen mörderischen Lauf.

Krimiautor Martin Rüfenacht präsentiert «Reussgold». Eine wichtige Rolle spielen im Roman die Keltengräber in Unterlunkhofen (im Hintergrund). Bild: Marc Ribolla

So heisst der neuste und dritte Kriminalroman von Martin Rüfenacht, der am 13. September im Gmeiner-Verlag erscheint. Rund eineinhalb Jahre nach seinem letzten Werk legt der 44-jährige Aristauer, der hauptberuflich als Jurist tätig ist, mit einer weiteren Geschichte um den Bremgarter Kantonspolizisten Stephan Bernauer nach.

«Es ist erstaunlich, wie wenig wir über die Keltenzeit wissen»

Dieses Mal verbindet Rüfenacht zwei verschiedene Epochen. Der eine Erzählstrang des Krimis spielt in der Zeit der keltischen Besiedlung des Freiamts vor rund 2500 Jahren, der andere in der Gegenwart. «Es gibt immer wieder Rückblenden in die Vergangenheit», sagt der Autor.

Für Rüfenacht bestand im Vorfeld des Schreibens ein Grossteil der Arbeit in der akribischen Recherche. «Es ist erstaunlich, wie wenig wir über die Keltenzeit eigentlich wissen. Im Vergleich zu unseren Kenntnissen über die Römer beispielsweise», erklärt er. Deshalb hat sich Rüfenacht intensiv mit Experten der Aargauer Kantonsarchäologie ausgetauscht, Museen besucht und Bücher oder Websites gelesen.

Die Keltengräber in Unterlunkhofen sind das grösste eisenzeitliche Grabhügelfeld der Schweiz. Bild: Marc Ribolla

Denn ein wichtiger Schauplatz in «Reussgold» sind die Keltengräber von Unterlunkhofen, die mit ihren 63 Grabhügeln das grösste eisenzeitliche Grabhügelfeld der Schweiz bilden. «Im Kern des Krimis geht es um einen goldenen Halsreif, den in der Keltenzeit der Dorfvorsteher oder Dorfälteste als Symbol der Macht getragen hatte», sagt Rüfenacht.

Frühere Charaktere kommen wieder vor im Roman

Die Detailrecherche war Rüfenacht wichtig, wie er betont. «Es war sehr spannend zu schreiben. Denn meine Texte sollen so authentisch wirken, dass man beim Lesen das Gefühl hat, so könnte es damals wirklich gewesen sein», sagt er. Er musste zum Beispiel herausfinden, wie die Kelten gesprochen haben, welche Art Kleidung sie trugen oder wie die Landschaft ausgesehen hat.

Auch im dritten Roman werden die Lesenden nebst Hauptfigur Stephan Bernauer wieder auf Charaktere aus dem Umfeld der früheren Werke «Reussschlinge» und «Reussstrudel» treffen. «Die Leute werden sicher den einen oder anderen Schauplatz rund um Bremgarten erkennen», sagt Rüfenacht.

Lesung am Schweizer Krimifestival in Grenchen

Die ersten privaten Kritiken von «Reussgold» stimmen Rüfenacht zuversichtlich, dass der Krimi beim Publikum erneut gut ankommen wird. «Meine Erstleser fanden sogar, dass dies der beste der bisherigen Bernauer-Romane sei», meint er.

So sieht das Buch-Titelblatt aus. Bild: zvg

Das Cover des 256 Seiten starken Romans zeigt einen Teil der Bremgarter Reussbrücke mit dem Fluss im Vorder- und der Altstadtfassade im Hintergrund. «Es ist ansprechend und passt und es wirkt trotzdem nicht wie ein Lonely-Planet-Reiseführer», sagt Rüfenacht lachend.

Eine erste öffentliche Kostprobe von «Reussgold» gibt der Autor übrigens an einer Lesung am 16. September im Rahmen des Schweizer Krimifestivals 2023 in Grenchen.