Die Spitex Mutschellen will die Zukunft digital meistern und zeigte im Jahr 2017 ein voll überzeugendes Kostenbewusstsein: 155 000 Franken konnten den Gemeinden zurückerstattet werden. Die spitalexterne Krankenpflege (Spitex) gewinnt in der heutigen Zeit einerseits immer mehr an Bedeutung, steht aber andererseits auch vor immer grösseren Aufgaben. Eine dieser Herausforderungen ist die zunehmende Digitalisierung. «Es ist selbstverständlich, digitale Möglichkeiten im Pflegealltag und in der Führung unserer Spitex-Organisation zu nutzen», hält Xenia Bonsen, Geschäftsführerin der Spitex Mutschellen, in ihrem Jahresrückblick 2017 fest. Es habe eine grosse Lernbereitschaft und viel Ausdauer der Mitarbeitenden gebraucht, um die Vorteile der neuen digitalen Werkzeuge kennenzulernen und sie effizient einzusetzen. Nun seien aber die elektronischen Patientendossiers und das webbasierte Patientenmeldesystem implementiert. Bonsens Fazit: «Das flächendeckende Zusammenspiel von Planungsmodulen und Smartphones sowie unseres neuen IT-Systems, welches alle Daten in einer speziell gesicherten Cloud speichert, sind nicht mehr wegzudenken.»

Professionelle Dienstleistungen

Überhaupt seien Effizienz und Wirtschaftlichkeit auch in einer Non-Profit-Organisation wie der Spitex Mutschellen essenziell und stünden, neben den rein professionellen Dienstleistungen, im Fokus der Zielsetzungen, stellt Xenia Bonsen in ihrem Rückblick weiter fest. Sie zeigt sich überhaupt zufrieden mit dem in allen Bereichen positiv abgeschlossenen, ereignisreichen und lebhaften Vereinsjahr. Vom guten Teamgeist beflügelt, hätten alle Beteiligten zahlreiche Projekte erfolgreich realisieren können.

In der Spitex Mutschellen, der grössten Anbieterin spitalexterner Pflege und Unterstützung in der Region mit einem Einzugsgebiet von 18 000 Einwohnern, wurden, neben den neuen Arbeitsprozessen, auch im Aufbau von speziellem Fachwissen eine erfreuliche Entwicklung erzielt und wertvolle Weiterbildungen abgeschlossen. «Damit sind wir bereit, unsere Dienstleistungen in den verschiedenen Spezialgebieten auf hohem Niveau anzubieten», so die Geschäftsführerin.

Insgesamt verfügt die Spitex Mutschellen, deren Stützpunkt sich an der Bahnhofstrasse 4 in Berikon (in Bahnhofnähe) befindet, über 20,5 Vollzeitstellen. Das Team setzt sich zusammen aus Pflegefachpersonen, Fachpersonen Gesundheit und Betreuung, Pflegehelferinnen SRK, Haushelferinnen und zwei in Ausbildung stehenden Fachfrauen Gesundheit. Ergänzt wird es durch eine Fachfrau Finanzen und Administration und eine Qualitätsbeauftragte, die gleichzeitig für die Ausbildung in der Organisation zuständig ist.

Im Berichtsjahr lag die Mitgliederzahl bei 1302. Die Spitex Mutschellen erbrachte über das ganze Jahr 18 852 (19 284; in Klammern immer die entsprechende Zahl aus dem Vorjahr) Einsatzstunden. Die Anzahl Klienten lag bei 404 (382). An pflegerischen Leistungen KLV wurden 11 636 (11 394) verzeichnet, an hauswirtschaftlichen Leistungen 7216 (7890).

Ertrag von 2,3 Millionen Franken

Es wurde 2017 ein Ertrag von 2,33 (2,38) Millionen Franken erzielt, der einem Totalaufwand von 2,32 (2,37) Millionen Franken für die Leistungserbringung gegenüber steht. Es resultierte ein Betriebsergebnis von rund 9100 (12 970) Franken. Diese Zahlen der Jahresrechnung 2017 und weitere Themen werden an der Mitgliederversammlung der Spitex Mutschellen am 2. Mai in Oberwil-Lieli präsentiert.

Auch die Autos sind ein Thema, denn für jede Spitex-Mitarbeiterin ist das ein wichtiges Fortbewegungsmittel, um ihre Arbeit ausüben zu können beziehungsweise um überhaupt zu den Klientinnen und Klienten zu gelangen. Die Spitex Mutschellen verfügt über fünf Leasingfahrzeuge. Im Anhang zur Jahresrechnung 2017 ist die Laufzeit der Fahrzeugleasings aufgelistet. Die Leasinglösung sei in der heutigen Zeit sehr günstig, wie die AZ von Geschäftsführerin Xenia Bonsen erfahren durfte. Zudem entlaste das Sponsoring bei der Beschriftung der Wagen die Jahresrechnung. «Nach Ablauf der Leasingdauer übernimmt die Spitex Mutschellen die Autos zum Restwert, da sich die Fahrzeuge noch in einem guten Zustand befinden», erklärte Xenia Bonsen. Bei Bedarf fahren die Mitarbeiterinnen ihre Einsätze mit dem Privatwagen und werden dafür spesenmässig entschädigt.