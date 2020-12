Lohnsumme des Gemeindeschreibers deutlich über der Obergrenze – alles nur ein Missverständnis?

Stein des Anstosses ist die Auszahlung von aufgelaufenen Ferienguthaben. Dies berichtet der «Wohler Anzeiger» in seiner Ausgabe vom Dienstag.

Im Fokus steht unter anderem der Gemeindeschreiber von Wohlen, Christoph Weibel. Ihm wurde im vergangenen Jahr eine Lohnsumme von rund 191'000 Franken ausbezahlt. Diese liege gemäss der Lokalzeitung «Wohler Anzeiger» deutlich über der Obergrenze seines Lohnes, der ungefähr 170'000 Franken betrage. Weibel habe sich in den vergangenen Jahren regelmässig Ferienguthaben auszahlen lassen, schreibt die Regionalzeitung weiter.

In Absprache mit dem Vorgesetzten möglich

In den Jahren 2012 und 2014 sei die Auszahlung von Ferienguthaben mit der Einführung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes respektive der Übergangsphase des Erbschafts- und Bestattungswesens begründet worden. Ab dem Jahr 2015 seien jedoch in jeder Jahresrechnung Ferienauszahlungen für Mitarbeitende der Gemeindekanzlei ohne jegliche Begründung aufgeführt. Die Regionalzeitung wirft dem Wohler Gemeinderat vor, die Auszahlung von Ferienguthaben in den vergangenen Jahren zu einem Automatismus gemacht zu haben.

Das Personalreglement der Gemeinde Wohlen legt fest, dass die Ferienguthaben bis Ende März des folgenden Jahres bezogen werden müssen. «In Absprache mit der oder dem Vorgesetzten sind begründete Ausnahmen möglich», hält es weiter fest.

Gemeindeammann Arsène Perroud nimmt gegenüber der «Aargauer Zeitung» wie folgt Stellung: «Der Gemeinderat machte in der Jahresrechnung der Jahre 2012 bis 2019, welche zur Debatte Anlass geben, Abweichungen der Lohnsummen je Abteilung transparent. Transparenter geht es nicht.»

Die Begründung für die Auszahlungen seien im Bericht genauer ausgeführt. Aus Personen- und Datenschutzgründen könnten sie öffentlich aber nicht in jedem Fall im Detail offengelegt werden. Das sei beispielsweise der Fall, wenn jemand infolge einer Krankheit ausfalle und die Arbeit kompensiert werden müsse oder auch wenn jemand in Pension gehe und nicht alle Ferien habe beziehen können. «Jede Ferien- oder Überzeitauszahlung wird vom gesamten Gemeinderat genehmigt und ist gut begründet», fügt Perroud an.