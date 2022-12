Boswil Echo vom Lindenberg freut sich übers 75-Jahr-Jubiläum – dieser Freiämter jodelt seit 56 Jahren mit Leib und Seele mit Er zeigt schon fast sechs Jahrzehnte Singfreude. Der Kallerer Werner Fischler, 78, ist seit 56 Jahren Mitglied des Jodelklubs Echo vom Lindenberg. Sein Verein feierte heuer ein grosses Jubiläum.

Werner Fischler ist seit über fünf Jahrzehnten aktiver Jodler. zvg

Mit grosser Freude ist Werner Fischler aus Kallern seit 56 Jahren Mitglied beim Jodlerklub Echo vom Lindenberg. Der Verein feierte dieses Jahr sein 75-Jahr-Jubiläum. Einen Grossteil hat Fischler also selbst miterlebt. Die AZ hat ihn besucht und lässt ihn die Geschichte des Vereins Revue passieren.

Gleich zu Beginn des Gesprächs holt Werner Fischler einen Umschlag hervor, in dem sich einige Fotos befinden. Die meisten sind schwarz-weiss, abgebildet ist der Jodlerklub bei verschiedenen Anlässen. «Die Jahreszahlen sind auf der Rückseite», informiert er freundlich.

«Dieses hier ist von 1956.» Abgebildet ist eine junge lachende Frau in Tracht zusammen mit ihren Vereinskollegen. Fischler dazu: «Die junge Frau ist Ruth Strebel. Sie war die erste Jodlerin im Klub.» Mittlerweile sei sie 89-jährig und werde immer noch gern über die Geschehnisse des Vereins informiert.

Ruth Strebel, geborene Meier, war 1956 als erste Frau im Jodlerklub vertreten. zvg

Das Jodeln und Singen verbindet

Auf die Frage, wie er lange selbst beim Echo vom Lindenberg dabei sei, erzählt Werner Fischler lächelnd: «Ich wurde damals von einem der Mitglieder gefragt, ob ich mitmachen möchte. Also habe ich vorgesungen – da war ich 22 Jahre alt.» Das sei vor 56 Jahren gewesen und bis heute sei er aktiv und mit viel Freude im Jodlerklub. «Es ist sehr kameradschaftlich und das Singen verbindet», führt er aus.

Seit seinem Eintritt singe er eine der ersten Bassstimmen. Dazu gebe es die zweiten Bassstimmen sowie die ersten und zweiten Tenorstimmen. Wer Interesse an einer Mitgliedschaft habe, könne gern bei den Proben vorbeischauen und vorsingen.

Aktuell zählt der Verein rund 25 Mitglieder. zvg

«Unser Dirigent Stephan Schüpbach ist sehr gut», merkt der 78-Jährige lobend an, «er weiss recht schnell, wo er neue Stimmen unterbringen kann.» Zudem stelle er neu Dazugekommenen erfahrene Stimmen zur Seite, auf diese Weise gelinge der Einstieg meist gut. Aktuell zähle der Jodlerklub 25 Mitglieder.

Klub unternimmt auch Reisen bis in die USA

Doch beim Echo vom Lindenberg wird nicht nur gejodelt – der Klub geht auch auf Reisen. Fischler teilt mit: «Wir waren sogar zwei Mal in den USA, 2015 und 2019.» Letztere Reise führte die Mitglieder nach Florida. 2015 ging es nach New Glarus im US-Bundesstaat Wisconsin, der Ort wurde im 19. Jahrhundert von Immigranten aus der Schweiz gegründet.

Viele ältere Einwohnende sprechen heute noch Schweizerdeutsch. «Dort haben wir Jodlerklubs aus den USA und aus Kanada getroffen», erinnert sich Fischler. Da sei eine sehr spannende Erfahrung gewesen.

Das Echo vom Lindenberg im Jahr 1949. zvg

Geprobt werde einmal in der Woche. «Vor Anlässen treffen wir uns allerdings häufiger», so das langjährige Jodlerklub-Mitglied. Während der Pandemie seien sehr viele dieser Anlässe ausgefallen, erst in diesem Jahr laufe das Vereinsleben wieder einigermassen so ab wie zuvor.

«Im Januar und Februar hatten wir allerdings noch Onlineproben.» Umso schöner sei es für den Jodlerklub gewesen, das Jubiläum im November an zwei Tagen mit vielen Besuchenden sowie musikalischen Gästen und schönen Programmpunkten feiern zu können.

Ein Mix aus älteren und neueren Liedern

Werner Fischler ist heute 78-jährig. Verena Schmidtke

Möglicherweise denkt der eine oder andere, Jodeln ist ein wenig angestaubt. Das ist nicht so. Wie Fischler erzählt, gebe es neben älteren Jodelliedern auch viele neuere. Der Dirigent von Echo vom Lindenberg achte immer auf einen Mix aus älteren und neuen Liedern.

«So bleibt es immer ausgewogen und die Traditionen werden gepflegt», stellt Fischler fest. Der Freiämter Jodlerklub sei sehr glücklich, dass ihn ein Problem nicht so betreffe wie viele andere Vereine: «Wir sind sehr froh, dass wir viele jüngere Mitglieder haben. Über Nachwuchssorgen können wir uns im Moment nicht beklagen.»