Allerdings fand sie auch, dass Mia vom Optischen her nicht in deine Finanzbranchen-Welt passt. Mia meinte darauf: «Es gaht da au um die innere Wärt.» Trotzdem stellte sie klar, dass Sanja nichts für dich sei, weil sie eine Blondine ist. Weil die Haarfarbe ja viel mit inneren Werten zu tun hat.

Die momentan arbeitslose Österreicherin stellt sich das Leben mit dir so vor: «Er kommt ganz böse von der Arbeit nach Hause, ist total gestresst und genervt, und ich bin da und muntere ihn auf.» Willst du so wirklich den Rest deiner Tage verbringen?

Sobald Jessica und Salvatore weg waren, redete die Österreicherin wieder nur vom Sieg, dabei hatte sie doch in der letzten Episode von Alisha gelernt, dass es bei der Sendung nicht um ein Spiel, sondern um einen Menschen mit echten Gefühlen geht. «Ich will das Ganze auf jeden Fall gewinnen und ich putze die beiden so was von weg», sagte Sanja vor der finalen Rosenrunde selbstbewusst.

«Fake-Puppe»

Dann kam, was bei keiner Finalfolge fehlen darf: die gegenseitige Beleidigungsrunde der Finalistinnen. Mia machte den Startschuss und sagte zu Sanja: «Du chasch grad als Ersts hei mitem schwarze Chleid, Mädel.» Darauf konterte Sanja: «Ja, das hab ich für deine Beerdigung angezogen.»

Mia: «Sone Fake-Puppe (oder sagte sie «Figg-Puppe»?) wie dech brucht er sowieso ned a sinere Site. Und Amanda: Wie gsesch du eigetlich us?!» Amanda gab zurück: «Aso dasch es schöns Chleid im Gegesatz zu dim, heschs Gfühl er wett e Ghetto-Bitch wie du?»

Ich hatte gehofft, du schreibst zurück

Nach diesem Schlagabtausch war ich wirklich froh, dass du dich nun endlich für eine Lady entscheidest, denn länger hätte diese Zickereien wohl kaum jemand ausgehalten. Ich bin mit deiner Wahl zwar überhaupt nicht einverstanden, aber alle guten Damen hast du sowieso schon viel zu früh nach Hause geschickt.

Jetzt hast du deine Traumfrau, deshalb ist das mein letzter Brief an dich. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du mal zurückschreibst. Ich wünsche dir ein schönes Leben mit Sanja und hoffe, sie kann dich jeden Tag aufheitern, wenn du genervt und böse nach Hause kommst.