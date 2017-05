«Einmal mehr wurde unser Dorf von linksgrünen Chaoten heimgesucht...», schrieb SVP-Nationalrat und Gemeindeammann Andreas Glarner auf Facebook. Dazu stellte er drei Fotos des Regenrückhaltebeckens Galgen im Ortsteil Lieli, das mit Sprüchen wie «Lieber 10 Flüchtlinge als 1 Glarner» in blauer Farbe dekoriert wurde. An der Wand der Bushaltestelle Post in Oberwil stand etwas abgewandelt: «Lieber 10 Asylanten als 1 Glarner.»