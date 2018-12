Obwohl die Alikerin schon relativ alt war, um in den Leistungssport einzusteigen, bewarb sie sich beim Schweizer Kader. Dort wurde sie sofort aufgenommen. «Sie sahen mein Potenzial. Ausserdem gab es damals nur wenige Frauen in dieser Sportart und sie freuten sich, dass ein Mädchen kam», erinnert sich Bösch. Und ergänzt: «Ich bin sehr mutig.» Dies braucht es beim Freestyle-Snowboarden definitiv. «Es ist schon eine recht krasse Risikosportart», so die Sportlerin. «Am Anfang denkt man sich nicht viel dabei. Ich wusste gar nicht, wo die Spitze ist. Man beginnt klein und springt mal über eine Schanze.»

Bei der Disziplin Slopestyle werden Schanzen und Geländer in verschiedensten Variationen aufgestellt. An Wettkämpfen wird bewertet, wie kreativ der Snowboarder die einzelnen Elemente nutzt und welche Tricks dazu ausgeführt werden. Die Teilnehmer dürfen dabei selber entscheiden, welche Tricks sie zeigen. «Bei uns ist vieles Handgelenk mal Pi», sagt die 24-jährige Alikerin. (Jol)

Beim Big-Air fahren die Sportler über eine grosse Schanze und versuchen, in der Luft möglichst schwierige Tricks zu zeigen. An Wettkämpfen werden dabei Style, Schwierigkeit, Höhe und Landung bewertet.

Jetzt fliegt die 24-Jährige weite Strecken durch die Luft und macht dabei komplizierte Sprünge. Vor ein paar Wochen gelang ihr als erster Schweizerin der «Cabdouble 900» – ein Rückwärtssalto mit halber Drehung (siehe Video oben). Bei solchen Tricks erlitt sie bereits viele Verletzungen wie Bänderrisse oder Gehirnerschütterungen. Im Moment erholt sie sich von einem ausgerenkten Arm. «Es tönt nach wenig, aber das ist ein grosser Schlag», erzählt die Freiämterin. Sobald die Verletzungen geheilt sind, dauere es wieder, um das Gefühl für das Board zurückzubekommen. Beim Erzählen gestikuliert sie wild und zeichnet mit ihren Händen die Flugrouten in der Luft.

Noch lange kein Ende in Sicht

Auch wenn Bösch sehr viel trainiert und oft ausserhalb der Schweiz an Wettkämpfen teilnimmt, sei sie durchaus fähig ein, soziales Leben zu führen. «Ich habe eine riesige Familie und einen Freund, den ich über alles liebe», erzählt sie, «und ich versuche, zwei Stunden in der Woche unbezahlte öffentliche Arbeit zu machen.» Bösch ist seit vier Jahren Präsidentin des Skate-Vereins Sins und fährt auch in ihrer Freizeit selber viel mit dem Skateboard. Ausser es ist auf den Strassen so nass wie jetzt. «Es wäre blöd, wenn ich mich bei meinem Hobby verletzen würde», erklärt sie.

Hätte Bösch das Freestyle-Snowboarding nicht entdeckt, wäre sie Sportlehrerin geworden. «Meine Eltern finden schon, ich sollte irgendwann mal etwas Normales machen», antwortet sie auf die Frage, was ihr Umfeld zu ihrer Tätigkeit als Profi-Sportlerin meint. «Aber ich bin noch lange nicht soweit», lacht Lia-Mara Bösch. Für die Zukunft hat sie nämlich schon grosse Ziele: «Ich will so gut werden, wie ich nur kann, und herausfinden wie viel in mir drin steckt.»