Als amerikanische Truppen im Kampf gegen das Dritte Reich 1945 durch Tirol marschierten, lagen anschliessend zwei von drei Ortsteilen der Gemeinde Lermoos in Trümmern. Das Dorf rief um Hilfe für den Wiederaufbau. Ein Ruf, der bis ins Freiamt vordrang und in Wohlen gehört wurde. «Chly Paris» übernahm 1946 eine Patenschaft für die kriegsversehrte Gemeinde am Fusse der Zugspitze.

«Wir sind Wohlen noch heute dankbar dafür, dass seine Einwohner uns damals mit materieller Hilfe unterstützt haben», sagt Bürgermeister Stefan Lagg, der 20 Jahre nach dieser Hilfsaktion zur Welt kam. «Wir haben damals viele Hilfsgüter geschenkt bekommen, vor allem dringend benötigte Werkzeuge», erzählt der engagierte Kommunalpolitiker, der auf der Liste «Lermoos für alle» 2010 zum Vizebürgermeister und vor zwei Jahren dann zum Bürgermeister gewählt wurde.