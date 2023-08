Leo’s Gastronomie Care-Arbeit im Gastrobereich: Der Wohler Chappelehof soll von Profis und Laien gemeinsam geführt werden Der Wohler Chappelehof hat 60 Jahre auf dem Buckel und wird derzeit umfassend saniert und umgebaut. Der Trägerverein St.Leonhard möchte das Restaurant als Begegnungszentrum weiterführen. Bisher fand sich kein Pächter. Nun stellt das Kreativteam eine unkonventionelle Idee vor.

Monika Küng hat eine genaue Vorstellung davon, wie es einst in Leo’s Gastronomie zu und her gehen wird: Am Stammtisch essen die Handwerker Znüni, in der Spielecke vergnügen sich Kinder, ihre Eltern sitzen gleich nebenan und beobachtet wird das bunte Treiben von einer Gruppe Seniorinnen und Senioren, die sich zum Kaffee verabredet haben. Über Mittag wird ein saisonales Mittagessen von Profis gekocht.

Allen Unkenrufen zum Trotz: Monika Küng ist zuversichtlich, dass ihre Idee bald zum Fliegen kommt. Bild: Nathalie Wolgensinger

Abends trifft sich dann der Turnverein zum Bier. Serviert wird ihnen der Gerstensaft von ihrem Turnerkollegen, der schon ein Leben lang mit einem Job in der Gastronomie liebäugelte.

Um diese Szenerie in die Realität umzusetzen, braucht es motivierte Menschen. Und davon nicht wenige. Denn das ambitionierte Ziel des Vereins Leo’s Gastronomie ist es, das Restaurant im Chappelehof ab Sommer 2024 zu einem Gastro- und Begegnungsort zu entwickeln, den Profis und Laien gemeinsam führen.

Gesucht: Freiwillige, die Care-Arbeit im Gastrobereich leisten

Mit diesem Projekt macht der Vorstand des Vereins St. Leonhard aus der Not eine Tugend. Denn die Suche nach einer Pächterin oder einem Pächter erwies sich nach der Pandemie als schwieriges Unterfangen. «Unsere Anforderungen sind hoch, wir wollen, dass das Restaurant die ganze Woche und ganztägig geöffnet ist», sagt Monika Küng, Vorstandsmitglied des Vereins St.Leonhard.

Wer den Chappelehof pachtet, der führt ein Restaurant mit zwei Sälen, einem Innenhof, einer Kegelbahn und Foyer. Die Mehrfachnutzung habe wohl potenzielle Bewerbende abgeschreckt, vermutet Monika Küng, die als Fachlehrperson Hauswirtschaft arbeitet und unter anderem bis 2018 für die Grünen im Grossrat politisierte. Als sich zu Beginn des Jahres abzeichnete, dass niemand für die Pacht in Frage kam, wurden die Vorstandsmitglieder aktiv.

Noch sind die Bauarbeiten im Gange. Im Sommer 2024 wird das Begegnungszentrum neu eröffnet. Bild: Nathalie Wolgensinger

Monika Küng bildet gemeinsam mit Sandra Roth, Anna Galizia, Walter Minder, Res Matter und Rolf Küng ein Kreativteam, das den Verein Leo's Gastronomie gründen wird. In mehreren Workshops entwickelten sie die unkonventionelle Idee.

Ihre Vorstellung: Profis und ehrenamtlich Mitarbeitende sollen dazu beitragen, dass der Chappelehof ein Begegnungsort bleibt. Sie umreisst die Idee wie folgt: «Es sollen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Angebote auf hohem Niveau bereitgestellt werden.»

Kurzum: Das Begegnungszentrum soll neu belebt werden. Dazu braucht es die Mitarbeit von Ehrenamtlichen in der Küche und im Service. Oder wie es Monika Küng umschreibt: Freiwillige, die Care-Arbeit im Gastrobereich leisten. Im Gegenzug erhalten die Mitarbeitenden die Gelegenheit, im Service oder in der Küche Gastroluft zu schnuppern und ihr Wissen und Können zu erweitern.

Info und Vereinsgründung finden am 19. August statt

Wer sich für ein Engagement interessiert, der ist eingeladen, am Samstag, 19. August, um 10 Uhr im Chappelehof an der Vereinsgründung teilzunehmen. Dort hat man auch die Gelegenheit, die Menschen hinter Leo’s Gastronomie und ihre Idee näher kennen zu lernen. Küng und ihr Team hoffen fest, dass ihre Idee auf viele Interessierte stösst. Bisher hätten sich einige Leute in ihrem Alter gemeldet, erzählt die 62-Jährige. Gerne hätte das Team aber auch noch junge Personen mit an Bord, betont sie.

Der Saal wird ebenfalls saniert und erhält eine eigene Küche. Bild: Nathalie Wolgensinger

Natürlich sei ihnen bewusst, dass es schwierig sei, Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. Andererseits ist sie überzeugt, dass es Menschen gibt, welche den Spirit der Chappelehof-Gründer weitertragen wollen. Dies bestätigt sich in den Anmeldungen zur Gründungsversammlung, die sie erhalten hat. Küng ergänzt: «Es ist unser Wunsch, dass sich Leute für diese Sache engagieren und mit Freude ihren Einsatz leisten. »