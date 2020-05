Lenker hantiert am Radio und kollidiert mit entgegenkommendem Lastwagen

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 9.30 Uhr in Villmergen, auf der Bünztalstrasse. Ein 35-jähriger Automobilist hantierte beim Verlassen des Kreisverkehrs an seinem Radio, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem korrekt entgegenkommenden Lastwagen.

Die Beteiligten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeuges unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss hat die Kantonspolizei Aargau eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet. Zudem nahm sie dem Lenker den Führerausweis vorläufig ab.

Polizeibilder vom Mai