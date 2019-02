«Manchmal wünschen Angehörige bei einer Grabräumung, dass wir ihnen die Urne wieder aushändigen, falls sie noch gefunden wird», sagt Reto Wassmer. Die Urnen, Grabsteine und Schriftplatten, auf welche die Angehörigen keinen Anspruch erheben, werden sachgemäss entsorgt oder rezykliert. Das bedeutet, sie werden geschreddert und kommen beispielsweise im Strassenbau als Kies wieder zum Einsatz. Alte Grabsteine seien zudem bei Bildhauer-Lehrlingen beliebte Lehrobjekte.

Veränderte Bestattungskultur

«Die Bestattungskultur hat sich massiv verändert», weiss Reto Wassmer aus Erfahrung. Reihengräber seien viel weniger gefragt, da viele Hinterbliebene die Gräber nicht mehr über den Zeitraum von einem Vierteljahrhundert pflegen möchten. Das hat damit zu tun, dass Angehörige oft nicht mehr in derselben Gemeinde wohnen und nicht einfach vorbeikommen können, um die Blumen regelmässig zu giessen.

Der Friedhof in Wohlen ist für alle Konfessionen offen. In der konfessionsneutralen Abdankungshalle wurde sogar schon eine tibetische Abschiedszeremonie gefeiert. «Viele Verstorbene mit anderem kulturellen Hintergrund werden nach wie vor oft in ihre Heimat überführt und dort beigesetzt», ergänzt Wassmer. In grösseren Städten gibt es auf den Friedhöfen beispielsweise auch separate Grabfelder für Muslime, die nach Mekka ausgerichtet seien. Das gibt es in Wohlen nicht. «Das ist auch nicht nötig. Wir konnten uns bis jetzt immer mit den Hinterbliebenen einigen», erklärt der Leiter des Bestattungsamtes.

Südländer: Häufig Familiengräber

Mit den Hinterbliebenen wird in Wohlen sehr grosszügig umgegangen, denn gemäss Friedhofsreglement ist es verboten, die kleinen Platten- oder Nischengräber allzu üppig zu belegen. «Gerade Südländer dekorieren ihre Gräber sehr gerne mit Fotos, Blumen, Engeln, Kerzen und so weiter. Daher wählen Italiener, Kroaten und Mazedonier häufig Familiengräber, weil diese rein schon von der Grösse her genügend Platz für Dekorationen bietet. In deren Kulturkreis ist das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Familien sehr gross und die allermeisten Verstorbenen werden immer noch erdbestattet», führt Reto Wassmer aus.