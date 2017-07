Heute findet Dutly seine Antiquitäten in Brockenstuben oder er erhält sie geschenkt. Zu seinen neusten Schätzen zählt eine ganz besondere Kutsche: «Der Original-Leichenwagen von Eriswil. Der ist vor zirka 47 Jahren ins Baselbiet verkauft worden und ich konnte ihn vor eineinhalb Jahren zurückkaufen.» Den Sarg habe er bereits montiert. Im Oktober will er Probeliegen anbieten für diejenigen, die Interesse haben.

Auch sein Wohnhaus in Hägglingen gleicht einem Brockenhaus. Im Wohnzimmer lebt er eine andere Sammelleidenschaft aus: alte Schnäpse. «Die gehen bis 80 Jahre retour», so er. Seine Sammelwut wird auch von der Familie unterstützt: Bereits jetzt ist klar, dass seine Nichten und Neffen die Geschichte hinter den Raritäten weiterleben lassen, sollte er einmal nicht mehr in der Lage sein.