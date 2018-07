Kurz vor 2 Uhr in der Nacht ging in der Notrufzentrale die Meldung eines Anwohners ein, dass ein alter Bauernhof an der Buttwiler Seetalstrasse brenne. Trotz eines schnell ausgerückten Grossaufgebots der Stützpunktfeuerwehr Muri stand das leerstehende Gebäude in kürzester Zeit in Vollbrand.

Der Feuerwehr gelang es aber, trotz der aktuellen Trockenheit und der Gefahr von Funkenflug, ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude zu verhindern. «Es ist so gesehen glimpflich ausgegangen», sagt Kantonspolizei-Sprecher Bernhard Graser auf Anfrage. Das Gebäude sei quasi kontrolliert bis auf die Grundmauern abgebrannt.

Verletzt wurde niemand, der alte Bauernhof hätte nächstens abgerissen werden sollen. Die Brandursache ist unbekannt und Teil der Ermittlungen. Ein Schaden lässt sich laut Graser nur schwer beziffern. Die Abrisskosten sind für den Besitzer durch das Feuer sicherlich gedeckt. (edi)

Aktuelle Polizeibilder: