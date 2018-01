«Hier hat ein Bauer seine Kuh im Vorraum geschlachtet, weil sie ganz das Gewichtslimit von 200 Kilo überschritten hätte», beschreibt er eines der Fotos, die er gesammelt hat. Zu sehen ist eine grosse Blutlache, denn der Bauer habe es nicht für nötig gehalten, den Boden danach zu säubern.

Bilder wie dieses haben sich unzählige angesammelt. Sie zeigen 450 Kilo schwere Schweine, die noch halb zum Container raushängen, oder ganze Madeninvasionen, die sich aufgrund schlechter Entsorgung über Nacht in der Deponie angesammelt haben.

Bewilligung zur Überwachung

Dass das nicht so weitergehen konnte, war klar. Aus diesem Grund wurde vor drei Jahren ein Gesuch für eine bewilligte Videoüberwachung des Areals eingereicht. Jetzt endlich hat es geklappt. «Wir haben die Bewilligung erhalten und können die Videos jetzt auch als Beweismittel brauchen», ist Anton Grob, stellvertretender Bauverwalter von Merenschwand, froh. Da er in seinem Amt auch für die Kadaversammelstelle verantwortlich ist, bekommt er viel mit, was dort passiert, und bedauert, dass es Bauern gibt, die keinen Bezug zu ihren Tieren haben.

Obwohl er jetzt jeden Übeltäter sofort bei der Polizei anzeigen könnte, tut dies Thomas Züger nicht, sondern kontaktiert diese zuerst persönlich. Leider erfährt er auch da nicht selten Negatives: «Als ich einen Bauern darauf hinwies, dass man keine lebendigen Tiere bei uns in den Container werfen darf, meinte er nur, wenn ich lange genug warte, seien sie auch bald tot.» In so einem Fall zögert Züger nicht, die Gesetzeshüter zu alarmieren.

Kein Entkommen für Straftäter

Durch die Kameraüberwachung sollen nicht nur die Mitarbeitenden entlastet werden, sondern auch diejenigen Tierhalter, die die Regeln befolgen. Und das ist immer noch die Mehrheit, wie Anton Grob klarstellt: «95 Prozent der Bauern und Privatpersonen schauen gut zu ihren Tieren und halten sich beim Entsorgen der Kadaver an die Vorschriften.»

Was er weiter erzählt, ist kaum zu glauben, aber war: Neben den Leuten, die beim Entsorgen ihrer Tiere das Seuchen- oder Tierschutzgesetz missachten, soll die Kamera künftig auch die Leute filmen, die auf dem Vorplatz ihr Auto waschen, ihre Abfallsäcke deponieren oder gar in den Vorraum der Sammelstelle urinieren. Mit der verbesserten Qualität der Kamera sind nun auch Autonummern gut sichtbar. So kommen in Zukunft auch jene nicht mehr ungestraft davon, die das Tor oder die Gitterabsperrung des Areals beschädigen.

Ausserdem ist Züger wichtig, dass er mithilfe der neuen Überwachung nicht nur die Regelmissachter vor Ort anzeigen kann, sondern auch Halter, bei deren Tieren er klar erkennt, dass sie vor dem Tod misshandelt wurden. Seit er die Bauern direkt auf ihr Vergehen anspricht, habe sich die Lage etwas verbessert. Trotzdem finde er immer noch erschreckende Situationen vor. Und zwar nicht nur in der Kadaversammelstelle: «Vor den Ferien werden nicht selten Hamster oder auch Schlangen die Toilette runtergespült und landen dann bei mir in der Kläranlage», berichtet Thomas Züger verständnislos.