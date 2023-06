Zeileinfahrt im Video Nach der Todesnachricht: So würdevoll gedenkt die Tour de Suisse Gino Mäder Gino Mäder ist nach einem tragischen Sturz bei der Tour de Suisse am Freitag gestorben. Die Tour de Suisse beendete den Tag mit einem Trauereinlauf am Etappenziel Oberwil-Lieli.

Die Tour de Suisse beendet einen schrecklichen Tag im Gedenken an den verstorbenen Gino Mäder am Etappenziel Oberwil-Lili. Pascal Bruhin

«We ride for you, Gino!» stand am Etappenziel der Tour de Suisse gross über dem traurigen Anlass. Am Mittag war bekannt geworden, dass der Schweizer Radprofi Gino Mäder seinen gestrigen Sturz bei der Albulaabfahrt nicht überlebt hat. Ein Schock für Fahrerlager, Veranstalter und Fans. Als erstes fuhren Mäders Teamkollegen über die Ziellinie, gefolgt von den übrigen Fahrern. (CHM)