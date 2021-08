Laufenburg Diese Gärtnerei ist seit 75 Jahren auf Expansionskurs: «Ich kann mir Laufenburg nicht ohne Leuenberger vorstellen» Die Firma Leuenberger besteht seit 75 Jahren und wird mittlerweile in der dritten Generation geführt. Ihre Leistung wurde von Redner an einer Feier gewürdigt. Kabarettistin Patti Basler kam als Überraschungsgast.

Firma Leuenberger besteht seit 75 Jahren. Sie wird in der dritten Generation geführt. Auf dem Bild von links: Cindy und Martin, Jutta und Réne junior, Edith und Réne Leuenberger. Peter Schütz

De grüeni Leu war los: Am Freitagabend feierte die Firma Leuenberger ihr 75-Jahr-Jubiläum in der Stadthalle Laufenburg. Was 1946 mit der Gründung einer Gärtnerei durch Fritz «Fredy» Leuenberger und dessen Frau Irma begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit mit innovativem Geist zu einer Erfolgsgeschichte. «Ich kann mir Laufenburg nicht ohne Leuenberger vorstellen», sagte Franziska Bircher, Präsidentin von Gewerbe Region Frick-Laufenburg, am Festakt.

Der Familie Leuenberger richtete sie ein grosses Kompliment aus: «Chapeau», sagte sie, «bleibt so visionär und bereichert weiterhin den Standort Fricktal». Glückwünsche richtete auch Stadtammann Herbert Weiss an die Familie Leuenberger, die den Betrieb in dritter Generation führt.

Überraschungsgast Basler baut Firmengeschichte in Auftritt ein

Zum Abschluss des Abends gab es eine Überraschung: Nicht das Dessert aus Ananas-Kiwi-Salat mit Kokos-Sorbet vom Schützen aus Aarau – es kam natürlich auch gut an –, sondern der Auftritt der Kabarettistin Patti Basler in Begleitung des Pianisten Philippe Kuhn.

Basler hatte bei der Vorstellung der Firmengeschichte mitprotokolliert und daraus ihr eigenes satirisches Buchstaben-Süppchen gekocht. Dieses war gut gewürzt, eine Mischung aus Fakten und subjektiven Feststellungen. Patti Basler erinnerte, dass die «alte Dame Leuenberger» den Wechsel wahrgenommen hat, als sie 2015 aus dem ehemaligen Ladenlokal von Blumen Leuenberger an der Baslerstrasse ein Whirlpool-Zentrum machte. Basler erkannte ausserdem, dass «für grosse Leuenberger grosse Maschinen hingestellt werden».

Überraschungsgast Patti Basler liess Fakten aus der Firmengeschichte in ihren Auftritt einfliessen. Peter Schütz

Das war aber nicht immer so. Als Fredy und Irma Leuenberger ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges ihre Gärtnerei mit Gewächshäusern aufbauten, deutete nichts auf den späteren Expansionskurs hin. In den ersten Monaten im Frühjahr 1946 betrug der Umsatz 200 Franken, ein Jahr später waren die Gewächshäuser voll. Der erste grosse Auftrag bestand aus dem Umbau der Laufenburger Badi, weitere folgten, ebenso betriebliche Vergrösserungen.

«Irgendwann reichte der erste Lastwagen nicht mehr»

Der Clou: 1987 wich die Gärtnerei Leuenberger, mittlerweile von Sohn René und dessen Frau Edith geführt, nach Leibstadt aus, wo auf 7000 Quadratmeter beim Kernkraftwerk ein Topfpflanzenbetrieb entstand. Auch das gab es: «Irgendwann reichte der erste Lastwagen nicht mehr», blickte René Leuenberger, der ältere, zurück.

Die Folge: Der Fuhrpark wuchs, die Grösse der Arbeitsgeräte ebenfalls. Mit dem Eintritt von René Leuenberger junior in den elterlichen Gartenbaubetrieb 1997 wuchs das Arbeitsspektrum: Umgebungsanlagen für private und öffentliche Bauten, Kinderspielplätze, Parkanlagen, Ingenieurbiologie, hochwertige Bepflanzungen und Begrünungen sowie Grünflächen und Parkplatzanlagen. Leuenberger brachte zudem ins Spiel, was früher «verpönt» war: ökologische Flächen für Kleintiere, heute Standard.

Visionär war auch die Herauslösung der Firma Leureko vor 25 Jahren durch Martin Leuenberger. Leureko betreibt an verschiedenen Standorten Kompostieranlagen zur Verwertung von Grüngut und Baumstöcken und stellt eigene Substrate her.