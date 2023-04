Landi Millionengewinn und gute Neuigkeiten: Die Landi Freiamt senkt ihre Preise wieder und baut einen weiteren Volg um Ein neuer Präsident und neue Projekte – die Landi Freiamt startete mit Schwung ins neue Geschäftsjahr. Aber auch der Blick ins vergangene lässt die Verantwortlichen zufrieden sein. Besonders die Volg-Sanierung in Boswil und die Fortschritte beim Grossprojekt Merenschwand freuen sie.

Sie präsentieren ein Spitzenergebnis der Genossenschaft Landi Freiamt 2022: Daniel Appert (Vorsitzender Geschäftsleitung), Andreas Schüpbach (abtretender Verwaltungsratspräsident), Stefan Lüthy (neuer Präsident) Daniel Urech (Mitglied Geschäftsleitung) und Daniel Strebel (Vorsitzender Geschäftsleitung) von links. Bild: Melanie Burgener

Ihren Lohn geben die Freiämterinnen und Freiämter gerne in der Region aus – ganz besonders in den Läden der Landi Freiamt. Das zeigen die Zahlen aus 2022 deutlich. «Erstmals in unserer Geschichte haben wir mit den Einnahmen die 100-Millionen-Grenze geknackt», präsentiert Daniel Urech, Geschäftsleitungsmitglied der Genossenschaft, das Spitzenresultat. Insgesamt resultierte daraus ein Gewinn von 3,6 Mio. Franken.

Dieser Gewinn kommt aber nicht nur der Geschäftsleitung zugute. «Wir verdienen im Freiamt Geld, geben es aber auch wieder hier aus. Wir bieten Arbeitsplätze an zwanzig verschiedenen Orten der Region, arbeiten mit regionalen Firmen zusammen und investieren hier in Projekte», führt der bisherige Präsident, Andreas Schüpbach, aus.

Teil dieser Projekte sind beispielsweise die Sanierungen der Volgfilialen. Bereits im vergangenen Jahr wurde jene in Boswil umgebaut und durch eine Metzgerei ergänzt. Das nächste Projekt in diesem Stil steht bereits an.

Der Volg in Waltenschwil wird erstmals seit 1995 saniert

«Im kommenden September werden wir den Volg samt Metzgerei in Waltenschwil sanieren. Dort wurde seit 1995 nichts mehr gemacht», so Daniel Strebel, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Während drei Wochen werde der Laden geschlossen bleiben. Das Projekt kostet 890 000 Franken.

Im vergangenen September durfte die Landi Freiamt den umgebauten Volg in Boswil wiedereröffnen. Bild: Laura Koller

Auch in Fischbach-Göslikon stehen Arbeiten an. 2022 erwarb die Landi Freiamt das Areal des bestehenden Volgs, der von der Agrargenossenschaft Fenaco betrieben wurde, für 1,42 Millionen Franken. Das Geschäft soll abgerissen und neu samt Wohnungen aufgebaut werden.

Vor einem Jahr kündigte die Geschäftsleitung an, dass es bis zum Baustart noch dauern wird. Man müsse zuerst auf die Revision der Bau- und Nutzungsplanung der Gemeinde warten und wolle zuerst das Gröbste beim Grossprojekt Merenschwand erledigen.

Das Jahrhundertprojekt ist aufgerichtet

In Merenschwand erstellt die Landi Freiamt zwei Bauten mit insgesamt zwanzig Mietwohnungen, einem Volg samt Metzgerei, zwei Gewerberäumen sowie einer Agrola-Tankstelle. «Das Projekt läuft erfreulich, beide Gebäude sind aufgerichtet. Im März 2024 werden die Wohnungen bezugsbereit sein, im April eröffnet der Laden», kündigt Daniel Strebel an.

Er ergänzt: «Dann geht für uns ein Jahrhundertprojekt zu Ende. Das Zentrum Merenschwands wird in neuem Glanz erstrahlen.» Dieser Glanz kostete die Verantwortlichen ein paar Nerven und vor allem Geld. 7,7 Millionen Franken investiert die Genossenschaft hier.

Eines der Highlights für die Landi im Jahr 2022 war, dass die beiden Gebäude im neuen Zentrum von Merenschwand aufgerichtet werden konnten. Bild: Melanie Burgener

An ihrer GV stimmten die Genossenschaftsmitglieder nun ausserdem einem nachträglichen Zusatzkredit von 2,2 Millionen zu. «Das entspricht nur 8,8 Prozent des gesamten Betrages, ist aber trotzdem eine hohe Summe», so Strebel. Grund für diese Mehrkosten war einerseits der Baugrund, der sich als schwieriger herausgestellt hat, als man bei Beginn des Aushubes gedacht hätte. Andererseits drückte die internationale Teuerung den Preis nach oben.

Frischer Wind an der Spitze des Verwaltungsrates

Lieferengpässe und Teuerungen machten den Verantwortlichen auch in anderen Bereichen zu schaffen. «Besonders die Beschaffung von Brennholz und Pellets war problematisch. Etwa drei Viertel produzieren wir in der Schweiz, der Rest muss importiert werden», sagt Geschäftsleitungsmitglied Daniel Appert.

Stefan Lüthy wurde neu zum Verwaltungsratspräsidenten der Landi Freiamt gewählt. Bild: Melanie Burgener

Dazu kam das teurere Benzin, der Mangel an Chauffeuren sowie der tiefe Wasserpegel des Rheins, auf welchem ein wichtiger Teil des Schweizer Imports transportiert werde. «Viele Produkte kamen zu spät und ausserhalb ihrer Saison an», sagt er. Doch nun habe sich die Lage etwas beruhigt und die Landi Freiamt möchte nach und nach die Preise wieder senken.

15 Jahre lang war Andreas Schüpbach Verwaltungsratspräsident der Landi Freiamt. Bild: Melanie Burgener

An der GV wurde auch ein neuer Verwaltungsratspräsident gewählt. Andreas Schüpbach gibt das Amt nun nach 15 Jahren an Stefan Lüthy aus Rudolfstetten-Friedlisberg weiter.

Der 45-Jährige war zuvor Vizepräsident und ist seit zwei Amtsperioden im Verwaltungsrat. Er hat «ganz klassisch für die Landi einen bäuerlichen Hintergrund. Ich habe einen Hof mit Mutterkuhhaltung und Ackerbau», sagt der dreifache Vater mit einem Augenzwinkern. Nebst ihm wurden Herbert Meier aus Muri und Stephan Bütler aus Obwerwil-Lieli neu in den Verwaltungsrat gewählt.