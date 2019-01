Bremgartens Stadtammann Raymond Tellenbach weiss um die Nöte der Ladenbesitzer in der Altstadt. «Aber wenn nicht einmal die Ortsansässigen in unseren Läden einkaufen, dann wirds schwierig», sagt Tellenbach, der auch seine «Jungen» nur mit grösster Mühe davon überzeugen könne, in der Stadt einzukaufen. «Viele Leute betonen, wie schade es sei, dass immer mehr der alten Geschäfte zumachen. Aber einkaufen gehen diese Leute dann genau gleich online oder in den Grossmärkten.»

Oft sei die Frage auch nicht, welches Angebot die Stadtbewohner sich in einem frei werdenden Ladenlokal wünschten, sondern, mit wem die Hausbesitzer einen Vertrag abschlössen. «Da frage ich mich dann schon auch: Bringen Coiffeure und Immobilienhändler wirklich mehr Leute in die Stadt?» Zum Glück sei der FAB, der Verein der Fachgeschäfte Altstadt Bremgarten, sehr innovativ und engagiert.

Umfrage: Wie zufrieden sind Sie als Ladenbetreiber in der Altstadt von Bremgarten – welcher Handlungsbedarf besteht?