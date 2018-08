Pirmin Breu ist, das merkt schnell, wer mit ihm spricht, keiner, der lange überlegen muss. Wenn er begeistert ist, hirnt er sofort an der besten Umsetzung. Wenn er sich für etwas entscheidet, zieht er es durch. Wenn er weiss, dass es noch aussergewöhnlicher ginge, überzeugt er alle davon. So musste der 46-jährige Street-Art-Künstler aus Wohlen nicht lange überlegen, als die Anfrage der Appenzeller Bahnen kam. An der Eröffnungsfeier des Ruckhaldetunnels, der St. Gallen ab Herbst mit dem Appenzellerland verbinden wird, sollte Breu live ein Kunstwerk sprayen. Er sagte zu – und machte «im gleichen Atemzug einen Vorschlag, was man sonst noch so Schönes anstellen könnte in einem neuen Tunnel». Seine Idee: der längste Alpaufzug der Welt, 700 Meter Kunst am Beton.

Alp auf Zug

Seit 15 Jahren befasst sich Breu mit dem Thema Alpaufzug. Obschon in Baden geboren, in Muri aufgewachsen und in Wohlen zu Hause, hat er auch Wurzeln im Appenzellerland: Seine Familie kam aus Oberegg AI. Ende der 80er-Jahre entdeckt er als Teenager die Spraydose, wird Teil der Graffitiszene, sprayt im In- und Ausland, manchmal bis zur Verhaftung. Er schafft den Schritt in die «legale» Lehre als Schriften- und Reklamemaler. Doch just als er abschliesst, erobert der Computer die Welt und stürzt handwerkliche Spezialisten wie Breu in die Krise. Er geht in die USA und schafft sich einen Namen als Street-Art-Künstler. Stellt aus in Los Angeles, Buenos Aires, Tijuana. Schafft viel beachtete Kunstwerke an der Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko oder für «The Wall», die legendäre Rock-Oper von Pink Floyd.