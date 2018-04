Jürg Stäuble war sich anfangs nicht ganz sicher, ob er die Einladung annehmen sollte. Erst wollte er es sehen, das Schlössli. Denn die Anfrage lautete, ob er dort eine Ausstellung oder eine Installation machen würde. Quasi gratis. Er, als bis über die Landesgrenzen hinaus bekannter Künstler. Vor allem aber er, als in Wohlen Aufgewachsener. Er war sich nicht ganz sicher. Aber er kam, um sich das Schlössli anzusehen. «Und als er es sah, war er begeistert», erinnert sich Kunstkommissionspräsident Hans Furter strahlend. «Er hat vom Fleck weg zugesagt.»

Und nicht nur das: In den darauffolgenden Monaten hat Stäuble eigens ein Modell des Schlössli angefertigt, um seine Installation, die er nur für das älteste Steinhaus seiner Geburtsgemeinde anfertigte, erschaffen zu können. Furter kann es noch kaum fassen: «Normalerweise laden wir die Künstler ein, die dann ihre Bilder ausstellen, um sie verkaufen zu können. Aber Jürg Stäuble kann die Installation nicht verkaufen, sie passt einzig und allein ins Schlössli und wird nachher wieder abgebaut. Er macht das einfach, weil er Künstler ist und es ihn reizt. Wunderbar.»

Symbolträchtiger Name

«Face à face» hat er sein Werk genannt, auf Deutsch «gegenüber». Dieser Name passt sehr gut zum Schlössli, denn im Einraumhaus stehen sich nicht nur die hohen Aussenmauern gegenüber, sondern auch das Mittelalter und die Moderne im Innenausbau oder, wenn man zurückdenkt, sehr oft die Schlössliliebhaber und -gegner. Stäubles Werk wird aus speziellen Gummibändern bestehen, die er fächerhaft von den Wänden spannt, sich überschneiden lässt und so scheinbar verschiedene Dimensionen schafft. Hans Furter ist begeistert vom Modell und freut sich sehr auf die Vernissage vom 27. April. «Jürg Stäuble und ich sind gleich alt und gingen in unserer Kindheit und Jugend in Parallelklassen hier in Wohlen. Seine Kunst habe ich seit Jahren verfolgt. Für mich ist er ein wahrer Künstler.»

Die Kunstkommission Wohlen organisiert pro Jahr drei Kunstausstellungen. «Bisher haben wir sie vor allem im Gemeindehaus oder in der Bleichi durchgeführt. Aber das Gemeindehaus ist nicht optimal ausgeleuchtet, während die Bleichi eher etwas abseits gelegen ist. Nun haben wir aber das Schlössli, hier möchten wir ab jetzt vermehrt ausstellen.» Die Philosophie der Kommission ist es, Künstler aus der Umgebung ausstellen zu lassen, die zwar noch wenig bekannt sein dürfen, aber doch ein gewisses künstlerisches Niveau vorweisen müssen. «Wir bezahlen den Künstlern keine Gage und sie uns keine Miete, dafür erhält die Gemeinde Wohlen bei jedem verkauften Bild aus der Ausstellung 15 Prozent des Verkaufspreises», erklärt er. Diesmal sei das jedoch etwas anders.

Keine Gage, nur Materialkosten

Da nun das Schlössli endlich fertig ist und der Öffentlichkeit offen steht, soll es nicht nur genutzt, sondern auch auf besondere Art als Ausstellungslokal eingeweiht werden. Das war nicht nur, aber sicher auch dem Kunstkommissionspräsidenten wichtig, denn Hans Furter war der federführende Architekt, der das heutige Erscheinungsbild des Schlössli prägte. «Wir haben uns überlegt, wer für eine solche erste Ausstellung infrage kommen würde, da kam uns Jürg Stäuble in den Sinn und ich rief ihn an.» Und da Stäuble an der Installation nichts verdienen kann, sondern einfach auf Einladung gleich ein eigenes Werk für das schmucke Steinhaus entwarf, wird ihm die Kommission aus den 17'000 Franken, die sie jährlich für die drei Ausstellungen zur Verfügung hat, einen Teil an die Materialkosten bezahlen.

«Schön ist auch, dass bereits Jürg Stäubles Vater, ein Landschaftsmaler, der das Kunsthandwerk autodidaktisch erlernt hat, in der Wohler Kunstkommission ausgestellt hat», führt Furter weiter aus. «Es passt einfach alles.» Und dass die ebenfalls in Wohlen aufgewachsene Saxofonistin Sarah Chaksad die Vernissage musikalisch untermalen wird, rundet das Bild perfekt ab.

Face à face Installation von Jürg Stäuble, Schlössli Wohlen. Vernissage: 27. April, 20 Uhr. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 17 bis 19 Uhr, Samstag, 13.30 bis 17 Uhr. Ausstellungsende: 19. Mai