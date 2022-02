Kuhglocken-Knatsch Gebimmel soll erlaubt bleiben – jetzt haben Berikerinnen und Beriker eine Initiative für die Kuhglocken eingereicht Die Diskussion um den Erhalt der Kuhglockenklänge geht in Berikon in die nächste Runde. Am Montag übergaben Bewohnende der Gemeinde eine Initiative mit 545 Unterschriften. Sie fordern, dass der Lärm der Kuh- oder auch der Kirchenglocken nicht verboten wird.

In Berikon schwelt weiter ein Streit um die Kuhglocken im Oberdorf. Marc Ribolla (28. Oktober 2020)

Der Beriker Kuhglocken-Knatsch ist in den vergangenen knapp zwei Jahren weit über die Region hinaus ein Thema geworden. Selbst nationale Medien wie SRF oder die Boulevardpresse berichteten darüber. Im letzten Sommer schien das Thema dann erledigt zu sein.

Denn: Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt gab einer Beschwerde eines Anwohners im Beriker Oberdorf recht. Mit dem Entscheid durften die Kuhglocken in einem gewissen Gebiet des Dorfes zwischen 22 Uhr und 7 Uhr nicht mehr bimmeln. Betroffen war vor allem Landwirt Walter Brechbühl, der den negativen Bescheid aber ohne Weiterzug an die nächste Instanz akzeptierte.

Doch nun kommt mit einigen Monaten Abstand wieder Bewegung in die Sache. Wie der «Bremgarter Bezirksanzeiger» (BBA) berichtet, hat Walter Brechbühl zusammen mit Urs Hoppler und weiteren Einwohnern eine Initiative für den Erhalt der Kuh- und Kirchenglocken eingereicht. Am Montag übergaben sie die 545 Unterschriften der Gemeinde Berikon. Ammann Stefan Bossard nahm sie entgegen.

Kuhglocken sollen keine Immissionen mehr sein

Mit der Initiative möchten die vier, dass die Beriker Gemeindeordnung unter anderem so angepasst wird, dass Lärm von Kuh- oder Kirchenglocken in akustischer oder optischer Form nicht als Immissionen betrachtet werden. Im Gegensatz zu Rauch, Abgasen oder Ähnlichem.

Gesammelt haben Brechbühl und Co. die Unterschriften vornehmlich im betroffenen Oberdorf. Sie möchten mit der Initiative – sofern sie an die Urne kommt – vor allem auch erfahren, wie die Haltung der Berikerinnen und Beriker zum Thema ist. Ob es so weit kommt, ist gemäss Ammann Bossard noch unsicher. Im BBA sagt er: «Wir müssen schauen, was rechtlich möglich ist. Wir müssen uns aber zwingend an höhere Gesetze halten.»