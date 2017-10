Blätter an den Bäumen verfärben sich golden, auf den Feldern leuchten orange Kürbisse und rotbackige Äpfel werden geerntet. Wo man auch hinschaut, im Herbst ist die Welt bunt. Aber nicht nur die Natur zeigt sich derzeit von ihrer schönsten Seite. Auch die Geschäfte im Freiamt leuchten in den typischen Farben der Jahreszeit und präsentieren dekorativ ihr Angebot. Im Wohler Rüebliland-Kafi lachen einen herbstlich verzierte Spitzbuben an, und Vermicelles laden zum gemütlich-herbstlichen Nachmittagskaffee ein.

Auch das Dekorationsgeschäft «Decorates» nur wenige Häuser weiter zieht mit seinen saisonalen Dekorationen Blicke an. «Fühlen sie sich wie zu Hause», antwortet Max Mathis, Sohn des Geschäftsinhabers, auf die Frage, ob es in Ordnung sei, einige der Artikel zu fotografieren. Und so fühlt man sich, wenn man durch das kleine Geschäft stöbert.