Der Boswiler Gemeinderat hatte mit den polemisierenden Facebook-Kommentaren von Gemeindeschreiber Daniel Wicki von Anfang an eine schwierige Aufgabe. Denn: «In Krisenfällen passieren viele Fehler, gerade Milizbehörden sind in der ersten Phase oft überfordert», sagt Politikberater Mark Balsiger. Dass Gemeindeammann Michael Weber Wicki gleich zu Beginn in Schutz nahm, habe diesen Fall erst recht entzündet. Balsiger sagt: «Eine unmissverständliche Verurteilung von Wickis Aussagen hätte von Anfang an Druck weggenommen.»

Die Distanzierung holte der Gesamtgemeinderat wenige Tage später in einer Mitteilung nach: «Der Gemeinderat bedauert die unbedachten und menschenverachtenden Posts ihres Gemeindeschreibers Daniel Wicki. Diese sind nicht tolerierbar.» Ausserdem trat Vizeammann Liliane Kappeler vor die Medien. Ab da beurteilt Balsiger das Auftreten der Behörde positiv. Kappeler habe solide kommuniziert. Sie sagte, im Falle eines Schuldspruchs werde Wicki entlassen. Die Optionen im anderen Fall liess sie offen. Balsiger bewertet das als überzeugend. Man habe eine Linie vorgegeben und sich jetzt, da die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Wicki eingestellt hat, daran gehalten.