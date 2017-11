Zwischen heiligen Gewändern und goldenen Kelchen mitten im Museum des Klosters Muri geschah es: Etwa 30 Besucherinnen und Besucher wurden Zeugen eines Mordes. Die Zuger Kantonspolizei hielt diesen allerdings erst für einen Freitod. Aber warum ermittelt die Kapo Zug im Kloster Muri?

Die Antwort ist einfach: Der Mord passierte gar nicht dort, sondern in Zug. Aber warum waren die Zeugen dann im Klostermuseum? Naja, genau genommen ist der Mord auch nicht in Zug passiert, sondern lediglich auf den Seiten des Kriminalromans «Der Kirschtote» des Autorenpaares Judith Stadlin und Michael van Orsouw, die als Satz & Pfeffer nicht nur gemeinsam Bücher schreiben, sondern diese auch gerne auf spezielle Weise ans mordgelüstige Publikum bringen. Zum Beispiel im Untergeschoss eines 1000-jährigen Klosters. Oder in einer Auto-Werkstatt zwischen Schraubenschlüsseln, Rolls-Royce-Motoren und wunderschönen Jaguaren, wo das Motorenöl in der Nase den Krimi in den Ohren bestens einwirken lässt. Denn genau solche Orte gehörten zum Konzept der zweiten Murianer Kriminacht. Das Team der Bibliothek Muri und der Volkshochschule Oberfreiamt hat damit bewiesen, dass nicht nur die Krimiautoren über sehr viel Spürsinn und Fantasie verfügen.

Zuhören und miträtseln

Tatsächlich führte die spannende Tour am Donnerstagabend vom Klostermuseum direkt in die heiligen Hallen der Garage Louis Frey. Das Autorenpaar, das es sich in einem Oldtimer bequem gemacht hatte, nahm seine Zuhörer mit nach Berlin, wo Sara, die Tochter des Verstorben, nur Stunden vor dem Mord mit ihrem Vater telefonierte. Nachdem sie die Kapo dann nach Zug bestellt hatte, bemerkten die scharfsinnigen Zuhörer mit Sara zusammen, dass jemand, der seinem freiwilligen Ableben nahe war, wohl kaum seinen Kühlschrank gefüllt und frisches Waschmittel gekauft hätte. Hier konnte nur einer helfen: Der Stand-up-Paddle-Lehrer Goran Voltic, der bereits im ersten Krimi, den das Paar 2015 herausgegeben hat, mithalf, den «Strändli-Mord» aufzuklären, und sich seither zum Verbrecherjäger berufen fühlt.

Acht Bücher und ein Sarg

Das Autorenduo gab seinen Zuhörern bei jeder der vier Stationen neue Hinweise, die diese während der kleinen Stärkungen und den kurzen Fussmärschen durch das spätherbstliche, düstere und so perfekt zum Thema passende Klosterdorf langsam zum wahren Mörder führte. Und auch rund ums Krimischreiben erhielt die Gruppe Tipps von den Spezialisten. Im Jugendhaus lernten sie Luigina Munerotto kennen, der das Buch gewidmet ist. Die Autoren erklärten, dass in dem Moment, als sie eine Szene über den Sarg des Mordopfers schrieben, der die Treppe hinunter getragen wurde, in ihrem venezianischen Atelier tatsächlich ein Poltern aus dem Treppenhaus kam, weil der Sarg einer Nachbarin – eben Luigina – transportiert wurde. Und in der Gemeindebibliothek erfuhr das Publikum, dass Satz & Pfeffer erst zusammen Bücher zu schreiben begonnen und sich dann in einander verliebt haben. «Wir sind nach acht Romanen noch immer zusammen», gab Stadlin preis. «Allerdings sind wir unterdessen bei Krimis angelangt», fügte sie grinsend hinzu.

Abgeschlossen wurde der Abend – auch das mögen krimierprobte Spürnasen bereits erraten haben – natürlich mit einem Stück Zuger Kirschtorte und einem Schluck Vieille Kirsch.