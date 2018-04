Bücherkisten für Leseratten im Park oder beim Spielplatz, das gibt es jetzt an noch mehr Orten: Freiämter Bibliotheken haben ein Gemeinschaftsprojekt aufgegleist, die Bücherbox. Es handelt sich um eine Metallkiste mit Deckel und zwei Verschlüssen, montiert auf einem Ständer.

Darin befinden sich bis zu 30 Bücher, vor allem für Erwachsene und Jugendliche: Belletristik, Sachbücher oder vereinzelt auch Zeitschriften. Wer in der Kiste eine passende Lektüre findet, kann sich bedienen. Der Lesestoff ist gratis. Wer ihn nicht behält, kann ihn später wieder in die Box zurücklegen.

4000 Franken für 20 Boxen

Die Bibliothekarinnen von 12 Freiämter Büchereien treffen sich einmal pro Jahr zum direkten Gedankenaustausch und hatten die Idee, in ihren Gemeinden Bücherboxen aufzustellen. Sie dachten, was zum Beispiel in Wohlen bereits seit Herbst 2016 funktioniert, dürfte auch an anderen Orten auf Interesse stossen. Rund 4000 Franken investierten sie von ihrem gemeinsamen Konto für den Kauf von 20 Boxen und Ständern. Die Montage nahmen meist die Gemeindebauämter vor.

Das Gemeinschaftsprojekt wurde gestern Montag in der Dorfbibliothek Dottikon vorgestellt. «Das Buch ist nach wie vor ein Renner, auch im Zeitalter von Computer und Digitalisierung. Wir haben deswegen keine Mitglieder verloren. Als dann die E-Book-Reader aufkamen, hat man allgemein einen Rückgang der Leserschaft erwartet. Doch auch diese Welle überstanden wir ohne Mitgliederverlust, was natürlich sehr erfreulich ist», erklärte die Bibliotheksleiterin Jacqueline Luzio.

Wie sie weiter ausführte, sollte jede Bibliothek etwa 10 Prozent ihres Bücherbestandes einmal im Jahr erneuern. Die Bücher sind durchschnittlich etwa 5 Jahre alt und befinden sich meistens noch in gutem Zustand, wenn sie ausgetauscht werden. Die Bücherbox ist ein gutes Beispiel, wie Bücher-Recycling auch funktionieren kann. Die Dottiker Bibliothek führt ausserdem einmal im Jahr einen gut frequentierten Bücherflohmarkt durch.

An einer kleinen Einweihungsfeier im Park Bünzhalde unterhalb des Alterswohnheims wurde die Dottiker Bücherbox exakt am gestrigen Tag des Buches präsentiert. «Ein idealer Ort etwa für Eltern, sich in ein Buch aus der Box zu vertiefen. Denn hier gibt es Sitzgelegenheiten und einen Spielplatz für die Kinder», sagte Jacqueline Luzio.

Die Bücherbox ist immer offen

Jede Bücherbox der Freiämter Bibliotheken ist im Sommerhalbjahr immer offen. In der kalten Jahreszeit, von den Herbst- bis zu den Frühlingsferien, werden die Boxen allerdings demontiert.

Die Betreuerinnen sorgen mit der Bewirtschaftung des Inhalts für einen Austausch des Lesestoffs, sind aber froh, wenn nicht einfach Bücher aus privaten Beständen in die Box gelegt werden. «Für den Inhalt sind wir von den Bibliotheken aus besorgt», betonte Jacqueline Luzio. Auch sollte der Deckel jeweils geschlossen werden, damit der Inhalt der Box vor der Witterung geschützt bleibt.

In Dottikon soll noch eine zweite Bücherbox aufgestellt werden, sobald dafür ein geeigneter Platz gefunden ist.