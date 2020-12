«Krass, wie schwarz hier alles war»: Restauration der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt ist auf Kurs

Die Kirchturmuhr steht still in Fischbach-Göslikon. Dabei verrät sie als Einzige, dass die Sanierung der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt noch nicht ganz fertig ist. Die Bauabdeckungen und klobigen Stahlgerüste im Innern und rund um die Kirche sind bis auf eine Ausnahme alle verschwunden. Der frisch renovierte Turm mit den neuen Schindeln lässt das Herz jedes Kirchenliebhabers höherschlagen. Seit Mai ist die Renovation der Kirche, die noch bis kommenden April dauert, im Gang. Die Halbzeitmarke ist also vorbei. Bei einem Besuch mit Kirchenpflegepräsident Daniel Schambron zeigt er sich erfreut über den Fortschritt.

Bis zu vier Stuckateure waren gleichzeitig am Werk

Er zeigt auf eine Stelle am Gewölbe, an dem noch ein dunkler, knapp bierdeckelgrosser Fleck prangt. «Es ist krass, wie schwarz hier alles war. Erst jetzt erkennt man die Bilder mit ihren Details und die Farben wieder», sagt Schambron. In der Tat erscheint die Kirche nun deutlich heller. In den vergangenen Monaten waren drei bis vier Stuckateure als Fachexperten oder «Künstler», wie Schambron sie bezeichnet, mit ihren feinen Pinseln beschäftigt.

Damit die Farbmischung möglichst exakt den Originalzustand ergibt, wurden extra Laborproben analysiert. «Wir sind perfekt im Zeitplan. Alles war sehr gut vorbereitet, weil wir genügend Vorlaufzeit hatten. Der obere Bereich der Kirche ist grösstenteils bereits fertig. Nun folgen noch die Arbeiten an den Altaren, den Seitenwänden, dem Boden und den Bänken», sagt Schambron.