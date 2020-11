Kopfschüttler eröffnen Oldies- und Rockbar – ein Begegnungsort für Hardrockfans

«Es ist mehr als Zufall, es ist schon fast Schicksal, dass wir diesen Raum erhalten haben», freut sich Marco Lupp über den Mietvertrag für den Vereinsraum am Wohler Gewerbering. In Wohlen und Umgebung kennt man den begeisterten Hardrockfan auch als Skorpy. Lange Jahre spielte er Schlagzeug und Keyboard in verschiedenen Hardrockbands. Später war er als DJ unterwegs und fungierte darüber hinaus auch als Produzent. Das zeigt: Hardrock ist sein Leben.

Die Leidenschaft für die harte Musik teilt Lupp mit Franco Castellano, den man in der Region auch als DJ Fresh kennt. Und weil es in Wohlen und Umgebung so gut wie keine Lokale gebe, wo man Hardrock hö- ren könne, gründeten die beiden kurzerhand einen Verein. Am 1. August 2019 hob Lupp zusammen mit weiteren 25 Frauen und Männern den Old Headbangers Club aus der Taufe.

Ein Begegnungsort für Hardrockfans

Corona machte dem Club bereits im ersten Jahr einen dicken Strich durch die Rechnung. Die beiden geplanten Hard- und Heavy-Nights in der Bleichi mussten abgesagt werden. Und deshalb kann man ihn verstehen, wenn Lupp behauptet, das Schicksal hätte ihnen in die Hände gespielt mit dem Raum am Gewerbering.