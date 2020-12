Konzerte, Comedy, Artistik: Wegen Corona gibt es ab 2021 Monti’s Kulturtage

Die Coronazeit hat ab und zu auch ihr Gutes – das sollte auch einmal gesagt werden. Ein Beispiel: Es ist zwar traurig, dass der Circus Monti dieses Jahr weder auf Tournee gehen noch sein weihnachtlich-zauberhaftes Varieté durchführen konnte. Doch daraus entspringt die positive Tatsache, dass die Zirkusfamilie viel Zeit hatte, sich Neues auszudenken. Dass sie diese Zeit genutzt hat, beweist sie jetzt. Denn gestern konnten Muntwylers erstmals verkünden: «Der Circus Monti lanciert im Frühling Monti’s Kulturtage.»

Konzerte, Comedy und Artistik im Frühsommer

In einer Medienmitteilung heisst es: «Anfang Mai ist es endlich so weit und ein neues Monti-Projekt feiert Premiere: Monti’s Kulturtage laden zu zwei vollbepackten Wochenenden.» Vollbepackt seien sie mit auserlesenen, bekannten und weniger bekannten Kulturhighlights aus dem In- und Ausland. «Konzerte, Comedy und Artistik vom Feinsten versprechen unvergessliche Frühsommerabende auf dem Monti-Areal in Wohlen», teilt der Zirkus mit.

Auch für den Circus Monti war das Jahr 2020 «ungewöhnlich und herausfordernd», wie die Verantwortlichen schreiben. Umso grösser sei die Hoffnung auf das kommende Jahr, «und dieses will Monti gleich mit einem neuen Projekt starten».

«Wir freuen uns, wieder Gäste zu empfangen»

«In Gesprächen mit befreundeten Kulturschaffenden sind in den vergangenen Monaten viele Ideen entstanden – und auch wieder verworfen worden», berichtet Zirkusdirektor Johannes Muntwyler. Eine Idee habe sich jedoch hartnäckig gehalten und mittlerweile zu einem konkreten Projekt entwickelt: Monti’s Kulturtage. «Wir freuen uns sehr darauf, das Winterquartier zu neuem Leben zu erwecken und wieder Gäste zu empfangen», so Muntwyler.

Die Zirkusfamilie erklärt: Einerseits seien viele Kulturschaffende auf der Suche nach Möglichkeiten, bald wieder aufzutreten, andererseits sehnen sich Kulturinteressierte nach Anlässen, um Kultur live zu erleben. «Und da ist der mit kompletter Event-Infrastruktur ausgerüstete Saal im Monti-Winterquartier, welcher geradezu auf einen Anlass wie Monti’s Kulturtage wartet», heisst es in der Mitteilung. Man nehme also den Saal, verrühre ihn mit bekannten und weniger bekannten Gesichtern aus der Kulturszene, würze gar noch mit etwas Einheimischem, und fertig sind Monti’s Kulturtage.

Mit dabei sein werden «Kulturhighlights» wie Ursus & Nadeschkin, Simon Enzler, Duo Luna-Tic, Carrousel, Traktorkestar, The Next Movement und auch die Wohler Kult-Band The Hardy’s Bubbles. Ein besonderes Highlight werden für die treuen Monti-Freunde vor allem zwei Abende sein. «In der Show ‹Best-of Monti – Ein Wiedersehen mit ehemaligen Monti-Artisten› werden rund zehn Circus- und Varieté-Künstlerinnen und -Künstler und eine Live Band für Begeisterung sorgen», verspricht der Zirkus.

Vorläufig nur 150 Tickets pro Abend

Bis auf zwei Aftershow-Konzerte, welche im Aussenbereich in einem Zelt über die Bühne gehen, finden die Shows im Varieté-Saal statt. Dabei werden die Zuschauerinnen und Zuschauer auf einer eigens eingebauten Theaterbestuhlung sitzen. «Obwohl diese maximal 300 Plätze aufweist, gehen vorläufig für alle Vorstellungen nur je 150 Tickets (jede zweite Reihe) in den Verkauf», schreibt der Circus Monti. «Sollte sich die aktuelle Situation entspannen, werden weitere Plätze angeboten.»

Monti’s Kulturtage 29.April bis 9.Mai 2021 im Winterquartier des Circus Monti in Wohlen. Infos unter www.kulturtage.ch